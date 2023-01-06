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Овечкин вышел на 16-е место в рейтинге лучших снайперов НХЛ
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Овечкин вышел на 16-е место в рейтинге лучших снайперов НХЛ

Овечкин вышел на чистое 16-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ
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Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports
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Российский хоккеист Александр Овечкин забросил свою 29-ю шайбу в текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) во время гостевого матча «Вашингтон Кэпиталз» и «Коламбус Блю Джекетс». Своим результатом спортсмен вышел на 16-е место в рейтинге лучших бомбардиров за всю историю турнира по очкам. Игра прошла в четверг, 5 января.

Выше только Гретцки: как Овечкин стал вторым снайпером НХЛ в истории
Теперь главный статистический ориентир 37-летнего россиянина — 894 гола Уэйна

Встреча закончилась со счетом 6:2 в пользу «Вашингтона». Среди победителей отличились забитыми шайбами Ти Джей Оши (21, 47-я минуты), Николас Аубе-Кубел (32-я минута), Мартин Фехервари (38-я минута), Гарнет Хэтэуэй (39-я минута), а также Александр Овечкин (54). За «Коламбус» забили Джонни Годро (6-я минута) и Гэвин Бейрутер (33-я минута).

Овечкин по результатам встречи набрал 1458 очков и вышел на 16-е место в рейтинге лучших бомбардиров НХЛ, обойдя финна Теему Селянне.

Помимо этого, команда «Вашингтон Кэпиталз» установила клубный рекорд по числу побед в гостевых матчах подряд (семь).

Также стало известно, что теперь в активе россиянина 809 шайб в регулярных чемпионатах. Он отстает от канадца Уэйна Гретцки на 85 голов. Рекорд Гретцки составляет 894 шайбы.

Ранее, 4 января, голкипер «Баффало» Укко-Пекка Луукконен стал 167-м вратарем, пропустившим от Овечкина в НХЛ. По данному показателю россиянин занимает третье место в истории лиги.

В тот же день Гретцки назвал Овечкина великолепным хоккеистом. Он заявил, что ждет, когда тот побьет его рекорд по числу заброшенных шайб. Более того, Гретцки выразил желание присутствовать на игре, в которой Овечкин это сделает.

До этого, 24 декабря, Овечкин был признан первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ. В этот период он забросил 802-ю шайбу в карьере и вышел на второе место среди лучших снайперов лиги, обойдя канадца Горди Хоу.

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