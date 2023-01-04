Овечкин забросил 808-ю шайбу и сократил разрыв с рекордом Гретцки до 86 голов

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 4 января забросил 807-ю и 808-ю шайбф и сократил разрыв с рекордом канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 86 голов.

Овечкин отметился в домашнем матче против «Баффало Сэйбрз».

Российский нападающий довел общее число заброшенных шайб до 808. Рекорд Гретцки составляет 894 гола.

Голкипер «Баффало» Укко-Пекка Луукконен стал 167-м вратарем, пропустившим от Овечкина в НХЛ. По данному показателю россиянин занимает третье место в истории лиги. Рекордсменом НХЛ является Яромир Ягр, забивший 178 разным вратарям за свою карьеру. Второе место занимает Патрик Марло, который забил 177 голкиперам.

Ранее в этот день Гретцки назвал Овечкина великолепным хоккеистом. Он заявил, что ждет, когда тот побьет его рекорд по числу заброшенных шайб. Более того Гретцки выразил желание присутствовать на игре, в которой Овечкин это сделает.

24 декабря Овечкин был признан первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ. В этот период он забросил 802-ю шайбу в карьере и вышел на второе место среди лучших снайперов лиги, обойдя канадца Горди Хоу.