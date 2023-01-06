Овечкин забросил 809-ю шайбу и сократил разрыв с рекордом Гретцки до 85 голов

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 6 января забросил 809-ю шайбу и сократил разрыв с рекордом канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 85 голов.

Овечкин забил победный гол в гостевом матче против «Коламбус Блю Джекетс».

Российский нападающий довел общее число заброшенных шайб до 809. Рекорд Гретцки составляет 894 гола.

Ранее, 4 января, голкипер «Баффало» Укко-Пекка Луукконен стал 167-м вратарем, пропустившим от Овечкина в НХЛ. По данному показателю россиянин занимает третье место в истории лиги.

В тот же день Гретцки назвал Овечкина великолепным хоккеистом. Он заявил, что ждет, когда тот побьет его рекорд по числу заброшенных шайб. Более того, Гретцки выразил желание присутствовать на игре, в которой Овечкин это сделает.

До этого, 24 декабря, Овечкин был признан первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ. В этот период он забросил 802-ю шайбу в карьере и вышел на второе место среди лучших снайперов лиги, обойдя канадца Горди Хоу.