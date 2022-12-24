Овечкин стал первой звездой недели в НХЛ

Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), которая завершилась из-за рождественской паузы.

Нападающий в трех матчах забил два гола и сделал четыре голевые передачи, отмечает «Спорт-Экспресс».

Матч регулярного чемпионата НХЛ прошел 23 декабря на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Встреча с «Виннипег Джетс» закончилась победой хозяев со счетом 4:1.

На 19-й минуте Овечкин открыл счет в матче, затем на 60-й минуте форвард забросил шайбу в пустые ворота.

37-летний россиянин забросил 802-ю шайбу за время выступления в составе НХЛ и обошел по этому показателю легендарного Горди Хоу, заняв единоличное второе место по заброшенным шайбам в лиге.

Удерживает рекорд по количеству голов в НХЛ Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.

Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев был назван второй звездой недели. Третьей звездой выбран нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерсон.

Игроки «Виннипег Джетс» в полном составе поздравили Овечкина с 802-м голом.

Накануне Овечкин был признан лучшим игроком матча «Вашингтон Кэпиталз» с «Оттава Сенаторз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.