Овечкин стал первой звездой недели в НХЛ
Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), которая завершилась из-за рождественской паузы.
Нападающий в трех матчах забил два гола и сделал четыре голевые передачи, отмечает «Спорт-Экспресс».
Матч регулярного чемпионата НХЛ прошел 23 декабря на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Встреча с «Виннипег Джетс» закончилась победой хозяев со счетом 4:1.
На 19-й минуте Овечкин открыл счет в матче, затем на 60-й минуте форвард забросил шайбу в пустые ворота.
37-летний россиянин забросил 802-ю шайбу за время выступления в составе НХЛ и обошел по этому показателю легендарного Горди Хоу, заняв единоличное второе место по заброшенным шайбам в лиге.
Удерживает рекорд по количеству голов в НХЛ Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.
Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев был назван второй звездой недели. Третьей звездой выбран нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерсон.
Игроки «Виннипег Джетс» в полном составе поздравили Овечкина с 802-м голом.
Накануне Овечкин был признан лучшим игроком матча «Вашингтон Кэпиталз» с «Оттава Сенаторз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.