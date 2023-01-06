В РФ выразили надежду на отказ нового правительства Израиля от эскалации

Россия ожидает, что новое правительство Израиля возьмет курс на стабилизацию обстановки в регионе. С таким заявлением в четверг, 5 января, выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Рассчитываем, в частности, что новый израильский кабинет [министров] <...> откажется от радикальных шагов по созданию необратимых реалий на земле, включая разрушение домов палестинцев и конфискацию их собственности», — отметил он в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.

Кроме того, Небензя прокомментировал посещение министром национальной безопасности Израиля комплекса мечети «Аль-Акса» 3 января. По словам российского постпреда, такой шаг воспринимается неоднозначно в свете событий 2000 года, когда визит лидера оппозиционной партии «Ликуд» Ариэля Шарона на Храмовую гору спровоцировал ожесточенное противостояние между палестинцами и ВС Израиля.

Дипломат отметил, что разногласия вокруг Иерусалима и находящийся на его территории святынь являются одной из основных причин столкновений на Ближнем Востоке в целом и в зоне палестино-израильского конфликта, в частности. В этой связи он призвал к сдержанности и отказу от любых провокаций.

Ранее, 29 декабря, в МИД РФ заявили о готовности к конструктивному взаимодействию с правительством Биньямина Нетаньяху и развитию российско-израильского партнерства. В этот же день был окончательно сформирован новый кабинет министров Израиля.

В свою очередь президент России Владимир Путин поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра и указал, что высоко оценивает личный многолетний вклад политика в упрочение дружественных отношений между двумя странами.

Накануне Нетаньяху заявил, что новое правительство Израиля будет работать над укреплением статуса Иерусалима и сохранит статус-кво в религиозных вопросах. Об этом он сказал после того, как израильские партии подписали окончательные коалиционные соглашения.

3 ноября в Израиле прошли пятые за последние три года досрочные парламентские выборы. Нетаньяху, партия которого заняла первое место на досрочных парламентских выборах, получил от президента мандат премьер-министра 13 ноября. Политик уже занимал этот пост в 1996–1999 годах и в 2009–2021 годах.