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Турецкое судно попыталось протаранить патрульный катер Греции
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Турецкое судно попыталось протаранить патрульный катер Греции

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Фото: Пресс-служба береговой охраны Греции
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Турецкое судно попыталось протаранить патрульный катер береговой охраны Греции. В ответ был открыт предупредительный огонь. Об этом 5 января сообщили в пресс-службе береговой охраны страны.

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«Рано утром патрульный катер LS.-EL.AKT., выполняя идентификацию трех турецких рыболовецких судов, ведущих промысел в морском районе к юго-востоку от (острова. — Ред.) Фармакониси, в пределах греческих территориальных вод, подвергся преследованиям со стороны турецкой береговой охраны, которая выполнила опасные маневры с целью его тарана», — говорится в сообщении ведомства.

После чего экипаж патрульного катера греческой береговой охраны произвел предупредительные выстрелы, и турецкий катер направился на восток к турецкому побережью.

Ранее, 1 января, министр обороны Турции Хулуси Акар обвинил Грецию в провокационных действиях и создании напряженности в регионе. Комментарий последовал после того, как Акар на самолете проинспектировал вооруженные силы Турции в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

30 декабря глава оборонного ведомства озвучил позицию Турции о том, что если Греция расширит до 12 миль свои территориальные воды, которые сейчас составляют 6 миль, то она практически закроет турецкие воды и перекроет возможность достичь международных вод. В таком случае Турция окажется запертой в своих территориальных водах.

Кроме того, 17 декабря Греция попыталась перехватить турецкие боевые самолеты в то время, когда они выполняли полеты в рамках миссии НАТО. При этом с греческой стороны никаких комментариев не поступало.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 декабря пригрозил Греции баллистическими ракетами «Тайфун» в том случае, если Афины «не будут сохранять спокойствие», а также не изменят курс на расширение своих оружейных арсеналов.

До этого, 6 декабря, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отмечал, что Анкара готова поднять вопрос суверенитета Эгейских островов, если Греция не прекратит осуществлять провокационные действия. Министр обратил внимание, что Греция проводит военные учения на островах в Эгейском море, где, согласно договоренностям, не может быть размещено вооружение. Чавушоглу призвал Афины отказаться от подобного шага и предупредил, что Турция не будет игнорировать угрозы в свой адрес.

Турция и Греция на протяжении многих лет ведут споры по целому ряду вопросов, включая статус островов в Эгейском море. Диалог на высоком уровне между странами возобновился в январе 2021 года спустя почти пять лет после попыток снизить напряженность вокруг пограничных споров в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

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