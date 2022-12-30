Реклама
Прямой эфир
Мир
Турция пригрозила Греции «серьезными проблемами» из-за действий в Эгейском море
Мир
Цены на жилье в Британии показали самое продолжительное падение с 2008 года
Общество
В Москве завершилось строительство Большой кольцевой линии метро
Мир
На Украине заявили о 15 тыс. пропавших без вести во время конфликта
Мир
Путин поздравил ряд мировых лидеров с Новым годом и Рождеством
Происшествия
Очевидцы сообщили о возгорании нефтяного танкера «Арктика» в Кронштадте
Экономика
Цены на газ в Европе упали ниже $840 за 1 тыс. куб. м
Мир
Кулеба рассказал, что Венгрия «берет в заложники» Украину
Мир
Посол КНР в США Цинь Ган назначен министром иностранных дел Китая
Мир
Путин выразил соболезнования из-за кончины бразильского футболиста Пеле
Происшествия
Новая Каховка осталась без электричества после обстрела ВСУ
Происшествия
Замначальника отдела военного следственного управления СК погиб при обстреле Донецка

Турция пригрозила Греции «серьезными проблемами» из-за действий в Эгейском море

0
Фото: Global Look Press/A. Rose
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар предупредил Грецию о «серьезных проблемах» в случае вооружения островов в Эгейском море и расширения территориальных вод. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает телеканал NTV.

Лучше поздно, чем никогда: Брюссель попытался примирить Турцию и Грецию
В последнее время отношения Афин и Анкары накалились до предела

«Каждый должен знать, что неверный шаг в этом отношении приведет к серьезным проблемам <...>. Афины предпринимают провокационные шаги. Острова вооружаются, мы должны принять меры предосторожности», ― заявил Акар в интервью телеканалу.

Также напоминается позиция Турции, которая считает, что если Греция расширит до 12 миль свои территориальные воды, которые сейчас составляют 6 миль, то она практически закроет турецкие воды и перекроет Турции возможность достичь международных вод, и Турция окажется запертой в своих территориальных водах.

Ранее в этот день турецкий политолог, кандидат политических наук Керим Хас в беседе с «Известиями» указал на возможную выгоду для США от конфликта Турции и Греции.

12 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Греции баллистическими ракетами «Тайфун» в том случае, если Афины «не будут сохранять спокойствие», а также не изменят курс на расширение своих оружейных арсеналов.

Министр национальной обороны Греции Николас Панайотопулос, в свою очередь, заявил, что угрозы со стороны Турции больше свидетельствуют о провокационном ревизионизме, чем о поведении союзника по НАТО.

В последние месяцы Анкара усилила военную риторику в отношении Греции, обвиняя Афины в наращивании оружейных арсеналов на греческих островах Эгейского моря, расположенных недалеко от береговой линии Турции. Так, 6 декабря министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова поднять вопрос суверенитета Эгейских островов, если Греция не прекратит «провокационные действия».

Ранее в минобороны Турции обвинили Грецию в нарушении международных соглашений, в том числе Лозаннского (1923) и Парижского (1947) договоров, после переброски бронетехники на острова Мидилли (Лесбос) и Сисам (Самос) в Эгейском море, имеющие статус демилитаризованных.

Турция и Греция на протяжении многих лет ведут споры по целому ряду вопросов, включая статус островов в Эгейском море. Диалог на высоком уровне между странами возобновился в январе 2021 года спустя почти пять лет после попыток снизить напряженность вокруг пограничных споров в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022