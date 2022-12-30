Турция пригрозила Греции «серьезными проблемами» из-за действий в Эгейском море

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар предупредил Грецию о «серьезных проблемах» в случае вооружения островов в Эгейском море и расширения территориальных вод. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает телеканал NTV.

«Каждый должен знать, что неверный шаг в этом отношении приведет к серьезным проблемам <...>. Афины предпринимают провокационные шаги. Острова вооружаются, мы должны принять меры предосторожности», ― заявил Акар в интервью телеканалу.

Также напоминается позиция Турции, которая считает, что если Греция расширит до 12 миль свои территориальные воды, которые сейчас составляют 6 миль, то она практически закроет турецкие воды и перекроет Турции возможность достичь международных вод, и Турция окажется запертой в своих территориальных водах.

Ранее в этот день турецкий политолог, кандидат политических наук Керим Хас в беседе с «Известиями» указал на возможную выгоду для США от конфликта Турции и Греции.

12 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Греции баллистическими ракетами «Тайфун» в том случае, если Афины «не будут сохранять спокойствие», а также не изменят курс на расширение своих оружейных арсеналов.

Министр национальной обороны Греции Николас Панайотопулос, в свою очередь, заявил, что угрозы со стороны Турции больше свидетельствуют о провокационном ревизионизме, чем о поведении союзника по НАТО.

В последние месяцы Анкара усилила военную риторику в отношении Греции, обвиняя Афины в наращивании оружейных арсеналов на греческих островах Эгейского моря, расположенных недалеко от береговой линии Турции. Так, 6 декабря министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова поднять вопрос суверенитета Эгейских островов, если Греция не прекратит «провокационные действия».

Ранее в минобороны Турции обвинили Грецию в нарушении международных соглашений, в том числе Лозаннского (1923) и Парижского (1947) договоров, после переброски бронетехники на острова Мидилли (Лесбос) и Сисам (Самос) в Эгейском море, имеющие статус демилитаризованных.

Турция и Греция на протяжении многих лет ведут споры по целому ряду вопросов, включая статус островов в Эгейском море. Диалог на высоком уровне между странами возобновился в январе 2021 года спустя почти пять лет после попыток снизить напряженность вокруг пограничных споров в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.