Эрдоган пригрозил Греции «Тайфунами» при отправке оружия на острова в Эгейском море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Греции баллистическими ракетами «Тайфун» в случае отправки Афинами оружия на архипелаг Додеканес в Эгейском море. Об этом 11 декабря написала турецкая газета Milliyet.

«Если вы не будете сохранять спокойствие, если попытаетесь [вооружиться] где-нибудь в Америке или в других странах, то Турция не останется в стороне. <...> Мы можем внезапно прийти однажды ночью, когда придет время», — цитирует Эрдогана издание.

Лидер страны, в частности, отметил, что ракеты «Тайфун», испытание которых прошло недавно в Турции, могут долететь и до греческой столицы.



«Сейчас мы начали делать свои ракеты, это производство пугает греков», — подчеркнул президент.



Издание напомнило, что ракеты «Тайфун» секретно разрабатывались в Турции в течение нескольких лет. В октябре прошли их успешные испытания. По утверждению турецких властей, ракета может преодолеть 561 км за 456 секунд.

В последние месяцы Анкара усилила военную риторику в отношении Греции, обвиняя Афины в наращивании оружейных арсеналов на греческих островах Эгейского моря, расположенных недалеко от береговой линии Турции. Так, 6 декабря министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова поднять вопрос суверенитета Эгейских островов, если Греция не прекратит «провокационные действия».

Ранее в минобороны Турции обвинили Грецию в нарушении международных соглашений, в том числе Лозаннского (1923) и Парижского (1947) договоров, после переброски бронетехники на острова Мидилли (Лесбос) и Сисам (Самос) в Эгейском море, имеющие статус демилитаризованных.

В середине октября главный дипломатический корреспондент The New York Times в Европе Стивен Эрлангер высказал мнение, что растущая напряженность в отношениях между Грецией и Турцией может перерасти в полномасштабную войну между странами и привести к расколу НАТО. Несмотря на то что обе страны являются союзницами НАТО, другие члены альянса всё еще расходятся во мнениях по ряду двусторонних споров, включая морские границы.

Турция и Греция на протяжении многих лет ведут споры по целому ряду вопросов, включая статус островов в Эгейском море. Диалог на высоком уровне между странами возобновился в январе 2021 года спустя почти пять лет после попыток снизить напряженность вокруг пограничных споров в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.