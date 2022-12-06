Анкара заявила о готовности поднять вопрос суверенитета Эгейских островов

Анкара готова поднять вопрос суверенитета Эгейских островов, если Греция не прекратит «провокационные действия». Об этом заявил во вторник, 6 декабря, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Греция продолжает провокации. И мы не можем молчать», — сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции с румынским коллегой Богданом Ауреску в Анкаре, его слова приводит агентство Anadolu.

Министр привлек внимание к военным учениям Греции на островах в Эгейском море, на которых, согласно договоренностям, не может быть размещено вооружение, и призвал Афины отказаться от подобного шага. Он предупредил, что Турция не будет игнорировать угрозы в свой адрес.

«Либо Греция сделает шаг назад и будет следовать соглашениям, либо Турция предпримет необходимые меры», — предупредил глава турецкого МИДа.

Ранее в минобороны Турции обвинили Грецию в нарушении международных соглашений, в том числе Лозаннского (1923) и Парижского (1947) договоров, после переброски бронетехники на острова Мидилли (Лесбос) и Сисам (Самос) в Эгейском море, имеющих статус демилитаризованных.

В середине октября главный дипломатический корреспондент The New York Times в Европе Стивен Эрлангер высказал мнение, что растущая напряженность в отношениях между Грецией и Турцией может перерасти в полномасштабную войну между странами и привести к расколу НАТО.

Прежде такое же мнение озвучило издание 19FortyFive. В материале, опубликованном 8 сентября, авторы возложили ответственность за происходящее на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Как писал портал, турецкий лидер якобы хочет спровоцировать кризис, чтобы отвлечь граждан от внутриполитических проблем.

Турция и Греция на протяжении многих лет ведут споры по целому ряду вопросов, включая статус островов в Эгейском море. Диалог на высоком уровне между странами возобновился в январе 2021 года спустя почти пять лет после попыток снизить напряженность вокруг пограничных споров в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.