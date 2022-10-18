В США предрекли раскол НАТО из-за разгорающегося конфликта Турции и Греции

Высокая инфляция и падение курса лиры могут привести к тому, что турецкие войска «внезапно могут появиться однажды ночью» в Греции. Такое мнение высказал главный дипломатический корреспондент The New York Times в Европе Стивен Эрлангер.

«Растущая напряженность в отношениях между Грецией и Турцией, которые входят в НАТО, теперь угрожает добавить новое сложное измерение в усилия Европы по поддержанию своего единства против России и в борьбе с экономическим и энергетическим кризисами», — говорится в публикации от 16 октября.

По мнению автора, некоторые дипломаты и аналитики даже предсказывают полномасштабную войну между странами. В то время как многие европейские чиновники отмечают, что угроза становится всё более серьезной и может привести к существенным последствиям.

Отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сталкивается с политическими и экономическими трудностями перед весенними выборами, поэтому с лета он усиливает угрозы в адрес своего союзника по НАТО, используя язык, обычно оставляемый «военными ястребами и ультранационалистами».

Ранее, 9 сентября, издание 19FortyFive предрекло войну между Грецией и Турцией, которые являются союзниками по НАТО. Как писал портал, Эрдоган ищет возможности отвлечь граждан от внутриполитических проблем и хочет спровоцировать кризис. В таком контексте конфликт с Грецией для него выглядит очень притягательным.

3 сентября Эрдоган заявил, что Греция заплатит «тяжелую цену», если продолжит ухудшать взаимоотношения с Турцией. Он предостерег от использования комплекса С-300 в отношении турецких самолетов.

30 августа турецкий лидер заявил, что Греция бросила НАТО вызов, применив С-300 при преследовании турецких самолетов. Турецкий лидер напомнил, что Греция не является ни политическим, ни экономическим союзником Турции.

За несколько дней до этого, 23 августа, стало известно, что греческие ВВС пытались перехватить турецкие истребители, которые выполняли задачи в рамках миссии НАТО в Восточном Средиземноморье. Несмотря на перехват, самолеты ВВС Турции выполнили задачи и вернулись на авиабазы. Греция опровергла утверждения Турции о применении С-300.