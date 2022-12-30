Политолог указал на выгоду для США от конфликта Турции и Греции

Турецкий политолог, кандидат политических наук Керим Хас 30 декабря в беседе с «Известиями» указал на возможную выгоду для США от конфликта Турции и Греции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что может направить турецкие баллистические ракеты малой дальности «Тайфун» на Афины в том случае, если они «не будут сохранять спокойствие», а также не изменят курс на расширение своих оружейных арсеналов.

Министр национальной обороны Греции Николас Панайотопулос сказал, что угрозы со стороны Турции больше свидетельствуют о провокационном ревизионизме, чем о поведении союзника по НАТО, пишет ТАСС.

«Когда Эрдоган так кричит, использует такую риторику — это очень выгодно американцам. Потому что Греция всегда относилась к США холодно, осторожно. А в последние годы, когда Эрдоган угрожает, в Греции появилось много американских баз, военные размещаются, техника», — отметил Хас.

При этом, по мнению политолога, военный конфликт между Турцией и Грецией маловероятен.

«Не думаю, что Эрдоган хочет военного конфликта с Грецией. Такая риторика нужна турецкому руководству перед выборами. В Греции тоже пользуются риторикой Анкары, там тоже выборы в 2023 году. Обеим сторонам выгодно. Военного конфликта не произойдет, в первую очередь из-за того, что члены НАТО не разрешат», — сказал он.

В последние месяцы Анкара усилила военную риторику в отношении Греции, обвиняя Афины в наращивании оружейных арсеналов на греческих островах Эгейского моря, расположенных недалеко от береговой линии Турции. Так, 6 декабря министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова поднять вопрос суверенитета Эгейских островов, если Греция не прекратит «провокационные действия».

Ранее в минобороны Турции обвинили Грецию в нарушении международных соглашений, в том числе Лозаннского (1923) и Парижского (1947) договоров, после переброски бронетехники на острова Мидилли (Лесбос) и Сисам (Самос) в Эгейском море, имеющие статус демилитаризованных.

В середине октября главный дипломатический корреспондент The New York Times в Европе Стивен Эрлангер высказал мнение, что растущая напряженность в отношениях между Грецией и Турцией может перерасти в полномасштабную войну между странами и привести к расколу НАТО. Несмотря на то что обе страны являются союзницами НАТО, другие члены альянса всё еще расходятся во мнениях по ряду двусторонних споров, включая морские границы.

Турция и Греция на протяжении многих лет ведут споры по целому ряду вопросов, включая статус островов в Эгейском море. Диалог на высоком уровне между странами возобновился в январе 2021 года спустя почти пять лет после попыток снизить напряженность вокруг пограничных споров в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.