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В минобороны Турции обвинили Грецию в создании напряженности в регионе

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Фото: trthaber.com
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Министр обороны Турции Хулуси Акар обвинил Грецию в провокационных действиях.

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«Хотя мы протягиваем руку мира, Греция настаивает на продолжении своих провокационных действий и высказываний, которые постоянно усиливают напряженность», — заявил он 1 января телеканалу TRT Haber.

Комментарий последовал после того, как Акар на самолете проинспектировал вооруженные силы Турции в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

Ранее, 30 декабря, глава оборонного ведомства озвучил позицию Турции о том, что если Греция расширит до 12 миль свои территориальные воды, которые сейчас составляют 6 миль, то она практически закроет турецкие воды и перекроет возможность достичь международных вод. В таком случае Турция окажется запертой в своих территориальных водах.

Также в этот день турецкий политолог, кандидат политических наук Керим Хас в беседе с «Известиями» указал на возможную выгоду для США от конфликта Турции и Греции.

12 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Греции баллистическими ракетами «Тайфун» в том случае, если Афины «не будут сохранять спокойствие», а также не изменят курс на расширение своих оружейных арсеналов.

В последние месяцы Анкара усилила военную риторику в отношении Греции, обвиняя Афины в наращивании оружейных арсеналов на греческих островах Эгейского моря, расположенных недалеко от береговой линии Турции. Так, 6 декабря министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова поднять вопрос суверенитета Эгейских островов, если Греция не прекратит «провокационные действия».

Ранее в минобороны Турции обвинили Грецию в нарушении международных соглашений, в том числе Лозаннского (1923) и Парижского (1947) договоров, после переброски бронетехники на острова Мидилли (Лесбос) и Сисам (Самос) в Эгейском море, имеющие статус демилитаризованных.

Турция и Греция на протяжении многих лет ведут споры по целому ряду вопросов, включая статус островов в Эгейском море. Диалог на высоком уровне между странами возобновился в январе 2021 года спустя почти пять лет после попыток снизить напряженность вокруг пограничных споров в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

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