Греция попыталась перехватить боевые самолеты Турции над Эгейским морем

Греция попыталась перехватить турецкие боевые самолеты в то время, когда они выполняли полеты в рамках миссии НАТО. Об этом 17 декабря сообщило минобороны Турции.

«Миссию НАТО NEXUS ACE, которая проходила в международном воздушном пространстве, пытались перехватить самолеты, принадлежащие Греции», — указало ведомство на своей странице в Twitter.

В минобороны добавили, что самолеты турецких ВВС дали необходимый ответ на данные действия, после чего миссия Североатлантического альянса была успешно завершена, отмечает «Газета.Ru».

С греческой стороны пока никаких комментариев не поступало.

6 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отмечал, что Анкара готова поднять вопрос суверенитета Эгейских островов, если Греция не прекратит осуществлять провокационные действия. Министр обратил внимание, что Греция проводит военные учения на островах в Эгейском море, где, согласно договоренностям, не может быть размещено вооружение. Чавушоглу призвал Афины отказаться от подобного шага и предупредил, что Турция не будет игнорировать угрозы в свой адрес.

В середине октября главный дипломатический корреспондент The New York Times в Европе Стивен Эрлангер высказал мнение, что растущая напряженность в отношениях между Грецией и Турцией может перерасти в полномасштабную войну между странами и привести к расколу НАТО.

Турция и Греция на протяжении многих лет ведут споры по целому ряду вопросов, включая статус островов в Эгейском море. Диалог на высоком уровне между странами возобновился в январе 2021 года спустя почти пять лет после попыток снизить напряженность вокруг пограничных споров в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.