В интересах США провернуть трюк с заранее невыполнимым Киевом мирным договором, как это было с Минскими соглашениями. Об этом 5 января написал обозреватель испанского издания Rebelion Фабрицио Казари.

«Продолжение конфликта легло бы огромным бременем на Вашингтон и Брюссель, без шансов на победу на земле. С другой стороны, обучение, вооружение и финансирование неонацистских групп для продолжения военных действий даже после достижения мирного соглашения обойдется недорого и принесет много пользы», — отметил он.

По мнению журналиста, США будут продвигать договор, который не станет выполнять Киев, по аналогии с Минскими соглашениям.

Ранее, 22 декабря, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после заседания Госсовета заявил, что Россию в вопросе Минских соглашений западные страны попросту водили за нос.

7 декабря экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель сделала резонансное заявление о том, что Минские соглашения были только попыткой дать Украине время для того, чтобы Киев стал сильнее и смог противостоять России.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 29 ноября сообщил, что Россия и США не ведут диалог по ситуации на Украине, однако периодически обмениваются «сигналами» о происходящем.

До этого, 10 ноября, глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон ждет от Москвы сигналов о готовности к переговорам по Украине. В свою очередь, бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор подчеркнул, что американские и украинские власти договорились создать видимость желания Киева вступить в мирные переговоры с Россией.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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