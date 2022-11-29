Москва заявила об отсутствии переговоров с США по ситуации на Украине

Россия и США не ведут диалог по ситуации на Украине, однако периодически обмениваются «сигналами» о происходящем. Об этом 29 ноября заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«У нас нет с США диалога по украинской теме, потому что позиции радикально различаются. У нас есть периодический обмен сигналами о том, как те или иные действия Москвы и Вашингтона воспринимаются в Москве или Вашингтоне соответственно», — сообщил он журналистам.

Рябков отметил, что ему неизвестно ни о каком канале между странами по «деконфликтингу». В своих «сигналах» Россия постоянно указывает США, что политика эскалации и вовлеченность Вашингтона в конфликт чревата тяжелыми последствиями и высокими рисками, подчеркнул замглавы.

Он также добавил, что происходящее на Украине и вокруг нее никак не влияет на подходы России в области ядерного сдерживания.

10 ноября глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон ждет от Москвы сигналов о готовности к переговорам по Украине. Между тем бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор подчеркнул, что американские и украинские власти договорились создать видимость желания Киева вступить в мирные переговоры с Россией.

Россия не раз отмечала свою открытость к диалогу с Киевом, который сам же отказался от переговоров, закрепив отказ законодательно.

25 октября член палаты представителей от Вашингтона Прамила Джайпал сообщила, что конгрессмены США решили отозвать свое письмо Байдену с призывом изменить подход к конфликту на Украине и вступить в прямые переговоры с Россией. Джайпал пояснила, что опубликованное письмо создало ложное впечатление о том, что часть демократов выступают против масштабной помощи Украине.

24 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что в администрации президента США знают об этом письме и ценят обеспокоенность конгрессменов происходящим на Украине. Однако, по словам Кирби, США не будут вести переговоров с Россией без участия Украины.

До этого, 14 октября, президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане заявил, что пока не видит необходимости в переговорах с президентом США, отметив, что платформы для переговоров пока нет.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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