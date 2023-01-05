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В Париже выступили за сохранение контактов с Москвой

МИД Франции заявил, что хочет сохранить контакты с Москвой
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Фото: diplomatie.gouv.fr
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Париж хочет сохранить контакты с Москвой, диалог с Россией ведется на всех уровнях. Об этом 5 января заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.

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«У нас есть контакты с Россией на всех уровнях, и мы хотим сохранить эти контакты», — сказала она в интервью телеканалу LCI.

В качестве примера она привела встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на международных конференциях, в том числе на полях G20. Кроме того, в России есть французский посол, отметила Колонна.

По ее словам, дипломатические контакты между странами происходят, «даже если они не всегда простые», позволяя обмениваться мнениями, передавать посылы и запросы.

В этом же интервью Колонна заявила, что не считает соучастием в конфликте поставки Киеву танков, обещанных президентом Франции Эммануэлем Макроном.

23 декабря глава Евросовета Шарль Мишель заявил о необходимости поддержания контактов с президентом России Владимиром Путиным для решения гуманитарных вопросов. Он указал, что после начала спецоперации у него сохранились контакты с Путиным, а Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц регулярно общаются с российским лидером.

В начале декабря Макрон отметил, что поддерживает регулярные дискуссии и прямые контакты с Путиным. По словам французского лидера, закончить конфликт можно только через переговоры.

В ноябре Шольц заявил, что доводы критиков не убедили его отказаться от телефонных переговоров с Путиным.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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