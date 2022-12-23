Реклама
Прямой эфир
Мир
Умер автор песен Элтона Джона Том Белл
Мир
Азербайджан отверг обвинения в блокировке Лачинского коридора
Мир
На Украине суд заочно приговорил к 15 годам тюрьмы певца Дениса Майданова
Общество
Путин присвоил госнаграды Надежде Бабкиной и Анатолию Кучерене
Политика
В ГД предрекли «сговорчивость» Киева и Вашингтона из-за успехов России в СВО
Мир
Число жертв в результате стрельбы в Париже возросло до трех
Общество
Мурашко поручил усилить работу здравоохранения в праздники
Экономика
Правительство РФ выделит около 1,5 трлн рублей Пенсионному фонду
Мир
В Киеве и ряде других регионов Украины объявлена воздушная тревога
Спорт
Почти 200 тыс. французов подписали петицию о переигровке финала ЧМ-2022
Общество
Строительство трассы Симферополь – Ростов через Запорожскую область начнется в январе
Политика
Глава района в Белгородской области покинул пост после претензий силовиков
Сюжет:

Глава Евросовета заявил о необходимости сохранения контактов с Путиным

Глава Евросовета Мишель заявил о необходимости сохранения контактов с президентом Путиным
0
Фото: Global Look Press/Nicolas Landemard
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Евросовета Шарль Мишель 23 декабря заявил о необходимости поддержания контактов с президентом России Владимиром Путиным для решения гуманитарных вопросов.

Бес спешки: Россия стремится завершить конфликт на Украине
Владимир Путин объяснил темпы специальной военной операции

«Я думаю, что нужно разговаривать с Путиным <...> Еще с тех времен, когда я был премьер-министром Бельгии, у меня были регулярные контакты с Путиным», — сообщил он в интервью RTVI.

Он указал, что после начала спецоперации у него сохранились контакты с Путиным, а президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц регулярно общаются с российским лидером.

Мишель пояснил, что канал коммуникации с Путиным важно сохранить, чтобы управлять гуманитарной ситуацией и представлять свою позицию в данном вопросе.

В начале декабря Макрон отметил, что поддерживает регулярные дискуссии и прямые контакты с Путиным. По словам французского лидера, единственный способ закончить конфликт можно только через переговоры.

В ноябре Шольц заявил, что доводы критиков не убедили его отказаться от телефонных переговоров с Путиным.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022