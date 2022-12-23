Глава Евросовета заявил о необходимости сохранения контактов с Путиным

Глава Евросовета Шарль Мишель 23 декабря заявил о необходимости поддержания контактов с президентом России Владимиром Путиным для решения гуманитарных вопросов.

«Я думаю, что нужно разговаривать с Путиным <...> Еще с тех времен, когда я был премьер-министром Бельгии, у меня были регулярные контакты с Путиным», — сообщил он в интервью RTVI.

Он указал, что после начала спецоперации у него сохранились контакты с Путиным, а президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц регулярно общаются с российским лидером.

Мишель пояснил, что канал коммуникации с Путиным важно сохранить, чтобы управлять гуманитарной ситуацией и представлять свою позицию в данном вопросе.

В начале декабря Макрон отметил, что поддерживает регулярные дискуссии и прямые контакты с Путиным. По словам французского лидера, единственный способ закончить конфликт можно только через переговоры.

В ноябре Шольц заявил, что доводы критиков не убедили его отказаться от телефонных переговоров с Путиным.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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