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Церемония похорон Бенедикта XVI завершилась в Ватикане

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Церемония похорон почетного папы Бенедикта XVI завершилась в Ватикане на площади Святого Петра в четверг, 5 января. Мессу возглавил папа римский Франциск.

Торжественные похороны начались утром, когда на площадь вынесли кипарисовый гроб с телом Бенедикта XVI. В богослужении приняли участие более 400 епископов, свыше 120 кардиналов, почти 3700 священников, паломники со всего мира, а также члены экуменических делегаций из Италии и Германии, сообщается на сайте Vatican News.

В ходе церемонии глава Ватикана прочитал проповедь, в которой отметил мудрость и преданность Бенедикта, выразил ему свое уважение и любовь.

2 января церемонию прощания со святым отцом посетило около 65 тыс. человек.

Бенедикт XVI скончался 31 декабря на 96-м году жизни. Он взошел на папский престол в 2005 году и отрекся от него в 2013-м, став первым понтификом, совершившим это добровольно, за последние 600 лет.

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