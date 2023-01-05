Реклама
Прямой эфир
Общество
Вильфанд назвал причину сильного похолодания в России
Мир
В Ватикане началась церемония похорон Бенедикта XVI
Мир
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
Мир
В ООН не стали комментировать признания Меркель и Олланда о Минских соглашениях
Общество
В Чечне простились с Хасбулатовым
Мир
Немецкий политолог указал на невозможность для Киева «вернуть» Крым и Донбасс
Мир
Цена газа в Европе опустилась ниже $700 впервые с сентября 2021 года
Происшествия
Самолет UTair совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за неисправности
Мир
Принц Гарри в своих мемуарах рассказал о нападении брата Уильяма
Мир
В ЕС рекомендовали ввести тестирование на COVID-19 для пасажиров из Китая
Общество
В РФ развивается ипотека под 4% на новостройки
Общество
В Госдуме предложили ввести госзаказ на покупку единой школьной формы

В Ватикане началась церемония похорон Бенедикта XVI

0
Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На площади Святого Петра в Ватикане 5 января началась церемония похорон почетного папы Бенедикта XVI. В Сети появилось видео с церемонии.

На кадрах видно, как несут гроб с телом Бенедикта XVI.

Ранее сообщалось, что службу возглавит папа римский Франциск.

Папа Святого престола: в возрасте 95 лет умер бывший понтифик Бенедикт XVI
Чем запомнился миру священнослужитель

Прощание с почетным папой прошло в соборе Святого Петра в Ватикане 2 января. В первый день с ним пришли проститься около 65 тыс. человек.

Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни в монастыре Mater Ecclesiae 31 декабря.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования по поводу смерти Бенедикта XVI. По его словам, Бенедикт XVI был видным религиозным и государственным деятелем, убежденным защитником традиционных христианских ценностей. Российский лидер заявил, что ему довелось общаться с Бенедиктом XVI и он сохранит самые светлые воспоминания о нем.

В свою очередь, патриарх Кирилл в соболезновании католикам отметил вклад папы Бенедикта XVI в развитие межхристианского сотрудничества и уважение, с которым он относился к русскому православию.

Бенедикт XVI (в миру Йозеф Алоиз Ратцингер) взошел на папский престол в 2005 году, а отрекся от него в 2013-м по собственному желанию. Отречение понтифика произошло впервые за последние 600 лет. Тогда он объяснил свое решение нехваткой сил для управления Римско-католической церковью.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023