В Ватикане началась церемония похорон Бенедикта XVI

На площади Святого Петра в Ватикане 5 января началась церемония похорон почетного папы Бенедикта XVI. В Сети появилось видео с церемонии.

На кадрах видно, как несут гроб с телом Бенедикта XVI.

Ранее сообщалось, что службу возглавит папа римский Франциск.

Прощание с почетным папой прошло в соборе Святого Петра в Ватикане 2 января. В первый день с ним пришли проститься около 65 тыс. человек.

Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни в монастыре Mater Ecclesiae 31 декабря.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования по поводу смерти Бенедикта XVI. По его словам, Бенедикт XVI был видным религиозным и государственным деятелем, убежденным защитником традиционных христианских ценностей. Российский лидер заявил, что ему довелось общаться с Бенедиктом XVI и он сохранит самые светлые воспоминания о нем.

В свою очередь, патриарх Кирилл в соболезновании католикам отметил вклад папы Бенедикта XVI в развитие межхристианского сотрудничества и уважение, с которым он относился к русскому православию.

Бенедикт XVI (в миру Йозеф Алоиз Ратцингер) взошел на папский престол в 2005 году, а отрекся от него в 2013-м по собственному желанию. Отречение понтифика произошло впервые за последние 600 лет. Тогда он объяснил свое решение нехваткой сил для управления Римско-католической церковью.