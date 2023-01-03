Около 65 тыс. человек посетили место прощания с Бенедиктом XVI

Около 65 тыс. человек пришли в Ватикан поклониться Бенедикту XVI в первый день прощания. Изначально власти города-государства рассчитывали примерно на 30–40 тыс. посетителей в день. Тело покойного понтифика выставили в центре базилики без гроба перед бронзовым балдахином работы Бернини, передает телеканал «Известия». Прощание продлится три дня, 5 января после заупокойной службы во главе с нынешним папой римским Франциском состоятся похороны. Бенедикт XVI будет погребен в первоначальной могиле своего предшественника Иоанна Павла II — в крипте под алтарной частью собора. Понтифик умер 31 декабря на 96-м году жизни.

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