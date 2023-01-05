Пассажир аэропорта в Магадане попал в изолятор за дебош
В Магадане полицейские задержали мужчину, устроившего дебош при прохождении досмотра в аэропорту, и поместили его в изолятор временного содержания (ИВС). Об этом 5 января сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному Федеральному округу.
Сообщается, что задержанный отказался проходить досмотр, начал публично оскорблять сотрудников полиции и повредил имущество аэропорта.
В результате мужчину задержали, составили административный протокол за порчу имущества и поместили в ИВС. В отношении него проводится процессуальная проверка.
16 мая сообщалось о задержании в аэропорту Владивостока пьяного пассажира, повредившего досмотровое оборудование — стационарную рамку металлодетектора, монитор и системный блок рабочего компьютера.