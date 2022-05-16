В аэропорту Владивостока задержали повредившего досмотровое оборудование пассажира

Полицейские совместно с представителями авиационной безопасности задержали в аэропорту Владивостока пьяного пассажира, повредившего досмотровое оборудование, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 16 мая.

«Находясь в нетрезвом состоянии, он спустился в зону хранения багажа и умышленно повредил стационарную рамку металлодетектора, монитор и системный блок рабочего компьютера. После того как полицейские доставили правонарушителя в комнату для административно задержанных, он также сломал установленное там оборудование для видеонаблюдения», — сообщила она.

Установлено, что мужчина является жителем Алтайского края. Он планировал ночным рейсом улететь в Петропавловск-Камчатский, однако отказался от посадки в самолет. Согласно медицинским показаниям, пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения.

За мелкое хулиганство и появление в общественных местах в нетрезвом виде составлены протоколы об административном правонарушении, а за порчу имущества решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

29 октября 2021 года в авиакомпании «Россия» рассказали об инциденте с пьяным пассажиром на рейсе в Хургаду. Россиянин устроил дебош в самолете, потерял паспорт и был депортирован обратно на родину сразу после прилета.

В пресс-службе авиаперевозчика уточнили, что в связи с возникшей ситуацией задержка вылета рейса составила более двух часов. При этом к членам семьи россиянина у пограничных служб не было претензий для пересечения границы.

После того как пограничники решили отправить мужчину обратно в Россию, он вновь устроил дебош уже на пути в Москву.