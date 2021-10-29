Нетрезвый россиянин устроил дебош на двух рейсах и остался без отпуска в Египте

Россиянин вместе с семьей отправился на отдых в Египет, но перебрал с алкоголем. Мужчина устроил дебош в самолете, потерял паспорт и был депортирован обратно на родину сразу после прилета в Хургаду. Об этом 29 октября сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным журналистов, отмечать отпуск россиянин начал еще до отправления самолета. В итоге после прилета он не смог пройти пограничный контроль, так как потерял паспорт. Сотрудники пограничного контроля приняли решение вернуть россиянина на родину. При этом к членам семьи россиянина у пограничных служб не было претензий.

На пути в Москву мужчина вновь устроил дебош, и рейс задержали на три часа.

В авиакомпании «Россия» рассказали, что экипажем для обеспечения безопасности полета и других пассажиров было принято решение ограничить перемещение россиянина по салону.

В беседе с РЕН ТВ предполагаемый виновник инцидента заявил, что не устраивал никаких дебошей. И в настоящее время он находится в Москве.

В феврале 2017 года Международная федерация самбо (ФИАС) предложила авиакомпаниям обучить своих сотрудников приемам самообороны, для того чтобы эффективно нейтрализовать опасность, которую порой представляют собой пьяные пассажиры во время полетов.