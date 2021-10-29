В авиакомпании рассказали о дебоше пытавшегося улететь в Египет нетрезвого россиянина

В авиакомпании «Россия» в пятницу, 29 октября, прокомментировали инцидент, связанный с россиянином, который отправился вместе с семьей на отдых в Египет. Нетрезвый мужчина устроил дебош в самолете, потерял паспорт и был депортирован обратно на родину сразу после прилета в Хургаду.

«В аэропорту прибытия оказалось, что у него нет паспорта для пересечения границы. Миграционными властями республики Египет было принято решение о его депортации рейсом авиакомпании «Россия», — передает заявление авиакомпании РЕН ТВ.

В пресс-службе авиаперевозчика уточнили, что в связи с возникшей ситуацией задержка вылета рейса составила более двух часов. При этом к членам семьи россиянина у пограничных служб не было претензий для пересечения границы.

После того как пограничники решили отправить мужчину обратно в Россию, он вновь устроил дебош уже на пути в Москву.

В авиакомпании рассказали, что экипажем для обеспечения безопасности полета и других пассажиров было принято решение ограничить перемещение россиянина по салону. В настоящий момент он передан правоохранительным органам и находится в международной зоне аэропорта в связи с поиском потерянных документов.

Ранее, 21 января 2018 года, самолет авиакомпании «Россия» вылетел из мексиканского Канкуна в московский аэропорт Внуково также с четырехчасовой задержкой из-за авиадебошира на борту. Тогда женщину, которая устроила дебош в бизнес-классе, сняли с рейса.