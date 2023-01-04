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Вучич назвал отозвавшие признание независимости Косово страны

Президент Сербии Вучич перечислил девять стран, которые отозвали признание независимости Косово
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Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
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Сербский лидер Александр Вучич во время пресс-конференции по итогам года озвучил девять стран, которые отозвали признание самопровозглашенной республики Косово.

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«У нас есть девять [стран], которые отозвали признание: Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Ливия, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Сент-Люсия и Мальдивы. Ожидаем и десятую», — сказал он 4 января на пресс-конференции по итогам года.

Он отметил, что на данный момент 106 государств не признали независимость Косово, «84 недвусмысленно признают», позиция трех стран точно неизвестна.

До 4 января информация о том, какие именно страны отозвали признание независимости Косово, не разглашалась.

3 января первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич сообщил о том, что признание независимости Косово отозвала еще одна страна. Отмечалось, что Сербия активизирует усилия по отзыву признания независимости самопровозглашенного Косово в ответ на нарушение Приштиной Вашингтонских соглашений, согласно которым непризнанное образование не может подавать заявки на вступление в международные организации.

Вашингтонские соглашения — это соглашение о нормализации экономических отношений между Сербией и Косово при участии Соединенных Штатов. Они были заключены 4 сентября 2020 года в Белом доме.

8 декабря 2022 года порядка 350 сотрудников полиции непризнанного Косово вошли в город Косовска-Митровица. По брюссельским соглашениям косовская полиция не имеет права заходить в сербские районы без согласия местных властей.

Спустя два дня начались протесты. Сербы возвели баррикады на трассах после задержания местными властями экс-полицейского МВД самопровозглашенной республики серба Деяна Пантича по подозрению в терроризме.

11 декабря стало известно о том, что бойцы спецподразделения МВД Косово ворвались и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выгнали охранника-серба. Тогда же Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности страны после угроз премьер-министра Косово Альбина Курти о том, что вечером он атакует сербов на баррикадах всеми доступными средствами.

26 декабря власти Косово привели в полную боевую готовность свои вооруженные силы. В ответ Вооруженные силы Сербии также были приведены в боевую готовность.

28 декабря ситуацию удалось стабилизировать. После гарантий ЕС и США Приштина начала освобождать задержанных сербов.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия, Китай и некоторые члены Евросоюза.

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