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Сербия сообщила об отзыве десятой страной признания Косова

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Фото: TASS/EPA
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Признание независимости Косова отозвала еще одна страна, у Белграда хранятся подобные заявления уже десяти государств, но их перечень сербские власти не разглашают. Об этом пишет газета «Вечерние новости» со ссылкой на первого вице-премьера, главу МИД Сербии Ивицу Дачича.

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Сербия активизирует усилия по отзыву признания независимости самопровозглашенного Косова в ответ на нарушение Приштиной Вашингтонских соглашений, согласно которым непризнанное образование не может подавать заявки на вступление в международные организации, отмечает издание во вторник, 3 января.

«Мы уважаем их (отозвавших признание независимости Косова стран. — Ред.) позицию и не хотим подвергать их давлению со стороны Приштины, а особенно со стороны их союзников», — сказал Дачич журналистам.

Он заявил, что Сербия должна быть осторожна.

«Мы в Вашингтонских соглашениях взяли на себя обязательства остановиться с инициативой отзыва признания, и мы хотели показать, что придерживаемся того, что подписали, хотя Приштина этого не делает. Разница в отношении ко взятым на себя обязательствам существенна, и все, кто выступает посредником, хорошо знают, кто серьезный партнер, а кто лжец», — заключил первый вице-премьер, отвечая на вопрос, почему Сербия не выставляет на всеобщее обозрение список государств, отозвавших признание.

Вашингтонские соглашения — это соглашение о нормализации экономических отношений между Сербией и Косово при участии Соединенных Штатов. Они были заключены 4 сентября 2020 года в Белом Доме.

8 декабря 2022 года порядка 350 сотрудников полиции непризнанного Косово вошли в город Косовска-Митровица. По брюссельским соглашениям косовская полиция не имеет права заходить в сербские районы без согласия местных властей.

Спустя два дня начались протесты. Сербы возвели баррикады на трассах после задержания местными властями экс-полицейского МВД самопровозглашенной республики — серба Деяна Пантича — по подозрению в терроризме.

11 декабря стало известно о том, что бойцы спецподразделения МВД Косово ворвались и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выгнали охранника-серба. Тогда же Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности страны после угроз премьер-министра Косово Альбина Курти о том, что вечером он атакует сербов на баррикадах всеми доступными средствами.

26 декабря власти Косова привели в полную боевую готовность свои вооруженные силы. В ответ Вооруженные силы Сербии также были приведены в боевую готовность.

28 декабря ситуацию удалось стабилизировать. После гарантий ЕС и США Приштина начала освобождать задержанных сербов.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия, Китай и некоторые члены Евросоюза.

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