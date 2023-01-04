Украинского лидера Владимира Зеленского преследует страх, что украинцы возненавидят его за затянувшиеся боевые действия в стране, написал 4 января американский экономист Ричард Вольф в Twitter.

«Что говорит Зеленский: «Украинцы никогда не простят русским». <...> Чего боится Зеленский: украинцы никогда не простят его самого за военные действия. <...> На войне и в политике трансформация из героя в злодея может произойти быстро», — высказался он.

Политические деятели и эксперты в странах Запада не раз критиковали Штаты и ЕС за намеренное затягивание конфликта на украинской территории из-за поставок оружия ВСУ и финансирования киевского режима.

28 декабря 2022 года журнал The American Thinker написал о том, что затягивание конфликта на Украине и продолжение финансирования и отправки Киеву оружия нужны элитам США для сохранения возможности отмывания денег. Как утверждается в материале, демократы и некоторые республиканцы в США заключили с киевским режимом очень выгодную сделку. По их словам, с тех пор как начался конфликт, правительство США пошло на всё, чтобы затянуть его, словно забыв о проблемах внутри самой страны.

21 декабря китайская газета Global Times отметила, что Соединенные Штаты Америки будут затягивать конфликт на Украине до тех пор, пока не получат свою выгоду. Уточнялось, что для Вашингтона важно не только постараться ослабить Россию, но и усилить зависимость Евросоюза от США в военной сфере.

8 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США планируют подогревать конфликт на Украине как минимум до конца 2025 года, чтобы зарабатывать на коррупционных схемах.

31 октября украинский лоббист раскрыл страх Зеленского остаться без денег США. По его словам, власти Украины считают, что Республиканская партия не сократит военную помощь Киеву, однако под вопросом остается финансовая поддержка, без которой не может функционировать государство.

США и другие западные страны углубили взаимодействие с Украиной на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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