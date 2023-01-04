Реклама
Прямой эфир
Мир
СБУ задержала замглавы Одесской областной администрации
Мир
Макрон пообещал Зеленскому колесные танки AMX-10 RC
Мир
Западные СМИ назвали ужасающим российский фрегат с «Цирконами»
Экономика
Правительство продлило упрощенный порядок ввоза электроники в Россию
Общество
Умер военкор ФАН Кирилл Романовский
Спорт
Американский лыжник заявил о радости от побед России над Норвегией
Мир
Глава СНБО пригрозил Шольцу войной в Германии
Мир
Ракетный удар нанесен по военной базе США в Сирии
Армия
В ДНР опубликовали переговоры польских наемников на Украине
Мир
В США признали успехи ВС России на артемовском направлении
Мир
Белый дом анонсировал очередной пакет военной помощи Украине
Происшествия
Судно «Принцесса Арктики» загорелось в Мурманске
Сюжет:

В США назвали главный страх Зеленского

Профессор Вольф из США рассказал о главном страхе президента Украины Зеленского
0
Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинского лидера Владимира Зеленского преследует страх, что украинцы возненавидят его за затянувшиеся боевые действия в стране, написал 4 января американский экономист Ричард Вольф в Twitter.

С визитами пожаловали: на Украину зачастили западные лидеры
Что высокопоставленным визитерам нужно от Зеленского

«Что говорит Зеленский: «Украинцы никогда не простят русским». <...> Чего боится Зеленский: украинцы никогда не простят его самого за военные действия. <...> На войне и в политике трансформация из героя в злодея может произойти быстро», — высказался он.

Политические деятели и эксперты в странах Запада не раз критиковали Штаты и ЕС за намеренное затягивание конфликта на украинской территории из-за поставок оружия ВСУ и финансирования киевского режима.

28 декабря 2022 года журнал The American Thinker написал о том, что затягивание конфликта на Украине и продолжение финансирования и отправки Киеву оружия нужны элитам США для сохранения возможности отмывания денег. Как утверждается в материале, демократы и некоторые республиканцы в США заключили с киевским режимом очень выгодную сделку. По их словам, с тех пор как начался конфликт, правительство США пошло на всё, чтобы затянуть его, словно забыв о проблемах внутри самой страны.

21 декабря китайская газета Global Times отметила, что Соединенные Штаты Америки будут затягивать конфликт на Украине до тех пор, пока не получат свою выгоду. Уточнялось, что для Вашингтона важно не только постараться ослабить Россию, но и усилить зависимость Евросоюза от США в военной сфере.

8 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США планируют подогревать конфликт на Украине как минимум до конца 2025 года, чтобы зарабатывать на коррупционных схемах.

31 октября украинский лоббист раскрыл страх Зеленского остаться без денег США. По его словам, власти Украины считают, что Республиканская партия не сократит военную помощь Киеву, однако под вопросом остается финансовая поддержка, без которой не может функционировать государство.

США и другие западные страны углубили взаимодействие с Украиной на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023