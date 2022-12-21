В Китае назвали условие завершения конфликта на Украине

США намерены затягивать ситуацию на Украине до тех пор, пока не достигнут своих собственных целей. Об этом заявил директор Института международных отношений при Университете Ренмин Китая Ван Ивэй на ежегодной конференции китайского журнала Global Times.

«США не позволят кризису на Украине прекратиться до тех пор, пока из него не будут выжиматься огромные дивиденды», — приводит Global Times слова директора учебного заведения.

Ван Ивэй считает, что срок, когда закончится российско-украинский конфликт, зависит от того, насколько далеко Соединенные Штаты зайдут в процессе реструктуризации глобальной цепи поставок, пользуясь сложившийся ситуацией.

По мнению специалиста, для Вашингтона важно не только постараться ослабить Россию, но и усилить зависимость Еврсосоюза от США в военной сфере. Как утверждает Ван Ивэй, военно-промышленный комплекс США, энергетические и финансовые группы, как и цифровые олигархи, тоже стремятся к максимальной прибыли от кризиса в Европе.

«Эти факторы в совокупности могут определить конечное направление российско-украинского конфликта», — резюмировал эксперт.

8 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США планируют подогревать конфликт на Украине как минимум до конца 2025 года, чтобы зарабатывать на коррупционных схемах. Захарова отметила, что американские СМИ в настоящее время смакуют детали «коррупционного марафона «Белый дом – Киев – Белый дом». По ее словам, именно это объясняет стремление Вашингтона добиться от конгресса включения в бюджет на 2023 год дополнительной помощи Киеву в размере $37 млрд.

6 декабря стало известно, что профильные комитеты обеих палат конгресса США согласовали проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год. В частности, документ предусматривает выделение в следующем году дополнительных $800 млн для Украины и более $6 млрд на сдерживание РФ в Европе.

В конце ноября ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что администрация президента США Джо Байдена намеренно затягивает конфликт на Украине, чтобы получить финансовую выгоду, жертвуя интересами американцев. По словам Карлсона, политика Байдена приводит только к разрушению экономики Соединенных Штатов Америки. Так как высокие цены на энергоносители разоряют средний класс. Ведущий считает, что экономика страны напрямую зависит от энергии.

Тогда же читатели британской газеты Daily Mail поддержали обвинения в адрес США в получении огромной прибыли от конфликта на Украине, которые выдвинул один из неназванных чиновников в Евросоюзе (ЕС) в интервью изданию Politico.

США и другие западные страны начали активнее вооружать Украину и вводить антироссийские санкции на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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