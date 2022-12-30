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American Thinker назвал Украину машиной для отмывания денег элитами США

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images
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Затягивание конфликта на Украине и продолжение финансирования и отправки Киеву оружия нужно элитам США для сохранения возможности отмывания денег. Об этом написал журнал The American Thinker 28 декабря.

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«Наш политический класс поставил интересы Киева выше интересов американского народа. Это говорит о том, что Украина долгое время была и является центром отмывания денег», — говорится в статье.

Как утверждается в материале, демократы и некоторые республиканцы в США заключили с киевским режимом очень выгодную сделку.

«Говоря о финансовой коррупции и Украине, следует отметить, что весь политический класс демократов, а также несколько республиканев заключили выгодную сделку с Украиной. Украина использовала доллары американских налогоплательщиков для инвестиций в компанию FTX, а затем FTX инвестировала в американскую Uniparty», — пишут авторы.

По их словам, с тех пор как начался конфликт правительство США пошло на все, чтоб затянуть его, словно забыв о проблемах внутри самой страны.

«Ни открытых границ, ни смертей от фентанила, ни инфляции, ни безработицы, ни каких-либо других глубоко разрушительных событий в Америке… только Украина», — отмечают авторы приоритеты озабоченности американского.

В материале подчеркивается, что «интересы правительства США соответствуют глобалистской, а не американской повестке дня».

До этого, 21 декабря, китайская газета Global Times отметила, что Соединенные Штаты Америки будут затягивать конфликт на Украине до тех пор, пока не получат свою выгоду. Уточнялось, что для Вашингтона важно не только постараться ослабить Россию, но и усилить зависимость Еврсосоюза от США в военной сфере.

В статье говорилось также, что военно-промышленный комплекс США, энергетические и финансовые группы, как и цифровые олигархи, тоже стремятся к максимальной прибыли от кризиса в Европе.

8 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США планируют подогревать конфликт на Украине как минимум до конца 2025 года, чтобы зарабатывать на коррупционных схемах.

В конце ноября ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что администрация президента США Джо Байдена намеренно затягивает конфликт на Украине, чтобы получить финансовую выгоду, жертвуя интересами американцев.

В том же месяце член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нилл-младший заявил, что политическая элита США несет ответственность за конфликт на Украине, поскольку она и спровоцировала его.

США и другие западные страны углубили взаимодействие с Украиной на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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