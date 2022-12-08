Захарова рассказала о планах США подогревать бои на Украине до конца 2025 года

США планируют подогревать конфликт на Украине как минимум до конца 2025 года, чтобы зарабатывать на коррупционных схемах. Об этом в четверг, 8 декабря, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это они сами планируют, исходя из тех документов, которые ни от кого не скрывают», — отметила дипломат.

Захарова отметила, что американские СМИ в настоящее время смакуют детали «коррупционного марафона «Белый дом — Киев — Белый дом». По ее словам, именно это объясняет стремление Вашингтона добиться от конгресса включения в бюджет на 2023 год дополнительной помощи Киеву в размере $37 млрд.

Официальный представитель МИДа подчеркнула также, что большая часть этой суммы пойдет на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ), а потом будет решаться, что из денежной помощи «осядет» в европейских, всемирных банках и частных фондах.

«В ту же логику вписывается заключенный в конце ноября и рассчитанный на три года контракт американских властей с компанией Raytheon на $1,2 млрд на закупку для Киева систем ПВО», — заключила Захарова.

6 декабря стало известно, что профильные комитеты обеих палат конгресса США согласовали проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год. В частности, документ предусматривает выделение в следующем году дополнительных $800 млн для Украины и более $6 млрд на сдерживание РФ в Европе.

1 декабря сообщалось, что власти США заключили с ведущей оборонной корпорацией Raytheon контракт на приобретение передвижных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS для Украины, стоимость которого составила $1,2 млрд.

До этого, 16 ноября, министр обороны Ллойд Остин в ходе выступления в Пентагоне на очередном заседании созданной странами Запада группы, координирующей поставки оружия Киеву, призвал страны Запада прилагать больше усилий, чтобы удовлетворить потребности Украины в средствах противовоздушной обороны (ПВО), которые защищают энергетическую инфраструктуру страны.

Ранее, 10 ноября, Пентагон объявил, что США выделили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн.

США и другие западные страны начали активнее вооружать Украину и вводить антироссийские санкции на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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