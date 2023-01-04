Военный эксперт, заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов 4 января опубликовал в своем Telegram-канале записи переговоров польских наемников, которых, по его словам, незадолго до новогодних праздников перебросили в Марьинку.

По его словам, речь идет о двух группах польских наемников общей численностью чуть больше 120 человек. Украинское командование решило перебросить их на сложнейший участок, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери.

По состоянию на утро 4 января, как отметил Безсонов, из двух групп наемников осталось лишь 28 человек. Судя по опубликованной расшифровке радиоперехватов, они оказались в крайне тяжелом положении. Вот некоторые из расшифровок:

«...Куда мы попали?! Нам другое говорили... Тут прятаться негде... Всё разрушено... Всё горит...»; «...Связь глушится. Мы не можем ориентироваться в этом аду. Где свой, где кто — непонятно...»; «...Украинцы сбежали, а нас не предупредили. У нас потери. Большие потери. Они ночью сбежали. Мы еле успели сбежать... Не все успели».

При этом Безсонов отметил, что информация о бедственном положении наемников стала доступна благодаря действиям разведки.

26 декабря офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что в зоне проведения спецоперации на Украине воюют наемники более чем из 30 стран. Он отметил, что присутствуют немецкая, французская, итальянская и польская речь.

До этого, 9 декабря, Марочко рассказал, что иностранные наемники, недавно подписавшие контракт, начали под разными предлогами отказываться ехать в зону боевых действий в Артемовске. Он отметил, что Киев заманивает их туда обманом для компенсации потерь среди своих подразделений.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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