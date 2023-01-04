СМИ сообщили о получении подозрительной посылки посольством РФ в Латвии

В посольство России в Риге, поступила посылка, в которой может быть вещество неизвестного происхождения. Об этом 4 января сообщает латвийское издание Delfi со ссылкой на государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) страны.

Уточняется, что сообщение из здания посольства поступило в ГПСС, а также в государственную полицию Латвии. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

16 декабря глава Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрий Сытый получил посылку, в которой находилась взрывчатка. Устройство сдетонировало, в результате чего Сытый получил серьезные травмы. Он был госпитализирован.

Позже в этот день стало известно, что посылка была отправлена из Ломе, столицы Того, от имени Алекса Севильяно Мингуэсы. На месте покушения была записка с угрозой, исходящей от «всех французов», с призывом к русским убираться из Африки.

Правоохранительные органы ЦАР назвали произошедшее терактом и усилили меры безопасности в посольстве РФ. Российский МИД выразил надежду на заслуженное наказание для виновных.

19 декабря в российском посольстве в ЦАР сообщили, что Алексей Сытый вылетел из Банги в Россию для дальнейшего лечения.