«Газпром» установил рекорд суточных поставок газа в Китай

«Газпром» начал 2023 год с новых исторических рекордов суточного экспорта газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Об этом сообщается в Telegram-канале компании в среду, 4 января.

«С 1 января компания вышла на принципиально новый уровень суточных поставок, предусмотренный контрактом для 2023 года. Вместе с тем уже 1 и 3 января «Газпром» превысил этот уровень (3 января — на 0,45%)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и китайской компанией CNPC.

Ранее, 28 декабря, глава «Газпрома» Алексей Миллер предсказал рост объема поставок газа в КНР. По его словам, в будущем объем поставок российского природного газа в Китай достигнет объемов в 100 млрд куб. м в год.

Миллер также добавил, что «Газпром» в декабре текущего года принял решение о поставках газа на территорию КНР с превышением суточных контрактных обязательств. Глава корпорации также отметил, что в Китае прогнозируется рост потребления газа, который должен обеспечить 40% всего 20-процентного мирового прироста на протяжении следующих 20 лет.

19 декабря пресс-служба «Газпрома» сообщила о том, что корпорация снова обновила суточный рекорд по поставкам газа в Китай. Отмечается, что превышение суточных контрактных обязательств составило 16,6%.

До этого, 8 декабря, сообщалось, что по запросу Китая «Газпром» увеличил поставки газа в декабре и достиг нового максимума в сутки. Уточнялось, что суточные обязательства были превышены на 16,1%. Конкретные объемы поставленного топлива не назывались.