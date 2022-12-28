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Глава «Газпрома» предсказал рост объема поставок газа в КНР

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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Предполагается, что в будущем объем поставок российского природного газа в Китай достигнет объемов в 100 млрд куб. м в год. Такой прогноз 28 декабря озвучил руководитель «Газпрома» Алексей Миллер, сообщает пресс-служба «Газпрома» в Telegram-канале.

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«Суммарно общий объем экспорта в Китай в самое ближайшее время у нас составит 48 млрд куб. м газа в год. А с учетом экспортного транзитного газопровода через территорию Монголии — почти 100 млрд куб. м. Проектная мощность на сегодняшний день транзитного газопровода через Монголию — 50 млрд куб. м в год», — рассказал он.

Миллер также добавил, что «Газпром» в декабре текущего года принял решение о поставках газа на территорию КНР с превышением суточных контрактных обязательств. Глава корпорации также отметил, что в Китае прогнозируется рост потребления газа, который должен обеспечить 40% всего 20-процентного мирового прироста на протяжении следующих 20 лет.

Ранее, 19 декабря, пресс-служба «Газпрома» сообщила о том, что корпорация снова обновила суточный рекорд по поставкам газа в Китай. Отмечается, что превышение суточных контрактных обязательств составило 16,6%.

До этого, 8 декабря, сообщалось, что по запросу Китая «Газпром» увеличил поставки газа в декабре и достиг нового максимума в сутки. Уточнялось, что суточные обязательства были превышены на 16,1%. Конкретные объемы поставленного топлива не назывались.

20 июля «Газпром» также сообщал, что прокачал рекордный объем природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в течение одних суток. О росте экспорта в Китай также сообщалось 1 и 15 июля. По данным компании, объемы поставок российского трубопроводного газа в КНР за шесть месяцев 2022 года выросли на 63,4%.

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