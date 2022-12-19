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«Газпром» вновь обновил суточный рекорд по поставкам газа в Китай

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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«Газпром» 17 декабря снова обновил суточный рекорд по поставкам газа в Китай. Об этом сообщила компания в Telegram-канале.

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«17 декабря «Газпром» снова обновил исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», — говорится в сообщении.

Отмечается, что превышение суточных контрактных обязательств составило 16,6%.

Ранее, 8 декабря, сообщалось, что по запросу Китая «Газпром» увеличил поставки газа в декабре и достиг нового максимума в сутки. Уточнялось, что суточные обязательства были превышены на 16,1%. Конкретные объемы поставленного топлива не назывались.

Поставки российского трубопроводного газа Китаю по «Силе Сибири» идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и китайской компанией CNPC.

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй 15 декабря заявил, что Пекин готов к укреплению сотрудничества с Москвой в энергосфере и не позволит никому вмешиваться в эту область. По его словам, Восток приветствует российский газ и там достаточно рынка, чтобы вместить его.

До этого, 20 июля, «Газпром» также сообщал, что прокачал рекордный объем природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в течение одних суток. О росте экспорта в Китай также сообщалось 1 и 15 июля. По данным компании, объемы поставок российского трубопроводного газа в КНР за шесть месяцев 2022 года выросли на 63,4%.

Немецкое издание Handelsblatt 15 июня со ссылкой на хельсинкский Центр исследований энергии и чистого воздуха отметило, что Китай стал крупнейшим импортером российских энергоресурсов. По данным центра, с 24 февраля КНР приобрела нефти, газа и угля на €12,6 млрд.

Газопровод «Сила Сибири» транспортирует газ с Чаяндинского месторождения потребителям на Дальнем Востоке и в Китае. Он был запущен в начале декабря 2019 года. Его трасса проходит по территориям трех российских субъектов: Иркутской области, Якутии и Амурской области. Протяженность составляет около 3 тыс. км.

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