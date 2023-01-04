NYP назвала два условия для экономической агонии США

В 2023 году американцев ожидают два значительных экономических риска. Изменение политики Федерального резерва США (ФРС) и продолжение «безответственного» поведения конгресса могут продлить «экономическую агонию» страны. Об этом 2 января написала газета The New York Post.

Первым фактором риска автор материла экономист Вероник де Ружи назвала вероятность того, что ФРС перестанет повышать ключевую ставку до того момента, когда инфляция в стране действительно будет под контролем. Второй риск она увидела в том, что «конгресс продолжит безответственно тратить и занимать деньги».

Отмечается, что ФРС следует поднять ставки достаточно высоко, в результате чего произойдет схлопывание фондового рынка и рынка недвижимости, чтобы снизить инфляцию. В то же время последует экономический спад, который значительно увеличит уровень безработицы.

Автор материала добавила, что переход ФРС к смягчению своей политики слишком рано приведет также к высокой инфляции. Уровень безработицы, при этом, снижаться не будет.

Конгресс же, по мнению эксперта, крайне безответственно занимает и тратит деньги.

«Конгресс действительно отказался от претензий на финансовую ответственность. Этот законопроект на 4155 страниц гарантированно будет инфляционным. Это усложнит работу Джерома Пауэлла и увеличит количество повышений ставок, необходимых для сдерживания инфляции. Это, в свою очередь, только увеличит вероятность того, что ФРС уступит давлению, чтобы продлить кризис еще и на 2023 год», — говорится в статье.

Ранее, 28 декабря, газета The Economist обвинила внешнеэкономическую и торговую политику президента США Джо Байдена в том, что она «большой дырой» в долгосрочной стратегии страны в реалиях новой геополитической эпохи. Отмечалось, в частности, что относительный вес США в мировой экономике снижается. Помимо этого отмечается слабая поддержка Запада на глобальном юге.

14 декабря стало известно, что ФРС США повысила учетную ставку на 50 базисных пунктов и считает уместным ее дальнейшее повышение на какое-то время. Глава регулятора Джером Пауэлл отметил, что восстановление стабильности цен, возможно, потребует сохранения сдерживающей политики в течение некоторого времени.

До этого, 23 ноября, журнал The American Thinker выразил мнение, что финансы США рухнули на всех уровнях управления всего за одно поколение. При этом отмечается, что финансовое состояние штатов и крупных городов, где поддерживают демократов, хуже, нежели в регионах, голосующих за республиканцев.