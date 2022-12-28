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The Economist назвала торговую политику Байдена «дырой» в стратегии США

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Внешнеэкономическая и торговая политика президента США Джо Байдена стала «большой дырой» в долгосрочной стратегии страны в реалиях новой геополитической эпохи. Об этом 28 декабря сообщила газета The Economist.

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Байден назвал нынешнее десятилетие решающим, однако данный ярлык вряд ли отражает момент — начало эпохи противостояния великих государств, когда созданный США миропорядок могут разрушить РФ и КНР, говорится в материале.

Отмечается, что с американской точки зрения Россия представляет собой «неотложную» проблему, в то время как более серьезная угроза исходит от Китая, который в статье называют единственной страной, способной свергнуть Америку с «трона выдающейся мировой державы».

Уточнятся, что относительный вес США в мировой экономике снижается, а ВВП Китая уже превышает показатели Америки, если измерять данный параметр по паритету покупательной способности. Помимо этого отмечается слабая поддержка Запада на глобальном юге.

Однако Байден «смягчил» свое стремление разделить мир на «демократии и автократии», проведя ряд крупных региональных встреч на высшем уровне, отмечает издание.

«Большая дыра в его стратегии — отсутствие привлекательной экономической и торговой политики, которая могла бы еще теснее связать союзников и друзей», — утверждается в статье.

Также отмечается, что политика Байдена, направленная на поддержку «зеленых» технологий, а также ограничение доступа Китая к передовым чипам, вызывает напряженность в отношениях с европейскими и азиатскими союзниками, ограничивая доступ к американскому рынку, преграждая экспорт в Китай и отвлекая инвестиции.

Еще одна «непрекращающаяся тревога» связана с демократией на самом Западе, особенно в США, где политика остается сильно поляризованной, заключается в материале.

До этого, 9 ноября, сообщалось, что более половины избирателей США не одобряют работу Байдена на должности президента страны. Лишь 5% опрошенных избирателей выразили оптимизм в отношении того, как обстоят дела в стране. 20% сказали, что удовлетворены положением дел. 34% были злы, 39% недовольны текущей ситуацией в США.

Помимо этого у избирателей спросили, как влияет политика Байдена на страну. По мнению 16% респондентов, она никак не меняет положения дел. 36% заявили, что политика действующего президента помогает стране. 46% высказались, что администрация Байдена лишь вредит США.

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