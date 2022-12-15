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ФРС повысила учетную ставку и пообещала дальнейший ее рост

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Фото: Global Look Press/XinHua/Liu Jie
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Федеральная резервная система (ФРС) США 14 декабря повысила учетную ставку на 50 базисных пунктов и считает уместным ее дальнейшее повышение на какое-то время. Об этом заявил глава регулятора Джером Пауэлл.

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«Сегодня Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США повысил процентную ставку на 1/2 процентного пункта. Мы по-прежнему ожидаем, что продолжающееся повышение будет уместным для достижения позиции денежно-кредитной политики, которая является достаточно сдерживающей, чтобы со временем вернуть инфляцию к показателю в 2%», — заявил он на пресс-конференции.

Он добавил, что восстановление стабильности цен, возможно, потребует сохранения сдерживающей политики в течение некоторого времени.

Ранее в этот день ФРС сообщила о повышении учетной ставки на фоне высокой инфляции из-за дисбаланса спроса и предложения, связанного с пандемией, повышением цен на продовольствие и энергоносители и более широким ценовым давлением. При этом регулятор указал на умеренный рост расходов и производства, значительный рост числа рабочих мест в последние месяцы и низкий уровень безработицы.

«Комитет [по операциям на открытом рынке ФРС] стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей он принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 4,25-4,5%», — сказано в заявлении ФРС.

За решение единогласно проголосовали все члены комитета. ФРС несколько раз повышала ставку на 75 базисных пунктов, после чего к умеренным мерам из-за постепенного замедления инфляции в стране.

В конце ноября руководитель отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко объяснял, что возможное замедление шага повышения процентной ставки Федеральной резервной системой привело к заметному снижению индекса доллара относительно других валют. За ноябрь 2022 года индекс доллара к корзине основных мировых валют снизился на 4,5%.

Борьба с глобальной инфляцией превратилась в главную задачу крупнейших центробанков по всему миру. Меры монетарной политики, включающие повышение ставок, должного эффекта не дают. У аналитиков есть серьезные опасения, что даже у таких всесильных институтов, как ФРС США, возможностей повлиять на ситуацию становится все меньше.

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