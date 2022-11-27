Аналитик связал ослабление доллара с сигналами ФРС по процентной ставке

Возможное замедление шага повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США привело к заметному снижению индекса доллара относительно других валют. Такое мнение 27 ноября выразил агентству «Прайм» руководитель отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

Так, за ноябрь 2022 года индекс доллара к корзине основных мировых валют снизился на 4,5%. Компенсировать падение валюта смогла из-за усиления ковидных ограничений в Китае и небольшого обвала котировок нефти. Первое привело к снижению потока инвестиций в рискованные активы и увеличению вложений в «защитный» доллар.

«Однако оба фактора, вероятно, оказали лишь локальное давление на доллар (к регулярным вспышкам заболеваний и ужесточениям ограничений в Китае рынок уже привык, а сообщение об увеличении нефтяных квот было опровергнуто), и эффект от их влияния уже практически исчерпан», ― отметил Кравченко.

Экономист подчеркнул, что в ближайшее время ключевое влияние на поведение инвесторов касательно доллара окажет политика ФРС США в отношении процентной ставки.

Например, если шаг повышения ставки сократят с 75 до 50 б.п. и параллельно будут наблюдаться экономический рост и сокращение темпа роста инфляции, по мнению Кравченко, можно ожидать усиления продаж доллара на глобальных рынках.

Ранее, 25 ноября, аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов в беседе с «Известиями» предположил, что уровень курса доллара на конец года может находиться не выше 65 рублей.

Между тем 22 октября старший экономист отдела международных финансов Федеральной резервной системы Колин Уайс, говоря о сценариях развития финансовых событий, при которых снизится роль доллара США, сообщил, что в случае отказа Китая от использования доллара как резервной валюты позиции американской валюты в мировой резервной системе снизятся.