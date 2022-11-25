Эксперт спрогнозировал курс доллара до конца 2022 года

Уровень курса доллара на конец года может находиться не выше 65 рублей, предположил аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов. Об этом он сообщил «Известиям» 25 ноября.

Как отметил эксперт, начиная с середины октября волатильность курса доллара к рублю снизилась, сам курс при этом торгуется в узком диапазоне в 60–62,5 рубля за доллар.

«Факторы, которые влияли на курс летом, продолжают оказывать влияние и сейчас. В условиях ограничений на продажу активов нерезидентами и увеличившихся для граждан и компаний рисков хранения средств в валютах недружественных стран возросла роль влияния на курс со стороны внешней торговли», — рассказал он.

По словам аналитика, на фоне снизившихся по сравнению с прошлым годом объемов торгов в паре доллар – рубль продаваемая российскими экспортерами валюта препятствует ослаблению рубля. Несмотря на антироссийские санкции, высокие цены на сырье способствовали увеличению экспорта, в то время как импорт на фоне сокращения торговли с недружественными странами находится ниже прошлогодних значений, добавил он.

Беспалов привел данные Центробанка, согласно которым за январь – октябрь положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ составило $257,1 млрд, что соответствует более чем двукратному росту по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По итогам года, согласно октябрьскому прогнозу регулятора, разница между импортом и экспортом товаров и услуг может превысить $300 млрд, подчеркнул эксперт.

На этом фоне одним из основных рисков для курса российской валюты он назвал снижение экспорта. Как напомнил эксперт, с 5 декабря вступает в силу эмбарго Евросоюза на нефть из РФ. В феврале оно распространится и на нефтепродукты. В то же время страны G7 («большой семерки») продолжают обсуждать введение потолка цен на российскую нефть.

«Тем не менее, несмотря на риски, при отсутствии новых значимых санкций, например на российскую финансовую инфраструктуру, мы не ожидаем резкого ослабления рубля. Скорее этот процесс будет происходить постепенно по мере восстановления баланса импорта и экспорта, а значение курса на конец года может находиться не выше 65 рублей», — рассказал Беспалов.

Он также объяснил, что с весны прекратило свое действие бюджетное правило, а после укрепления рубля летом одним из аргументов в пользу его скорого ослабления была модификация бюджетного правила.

Аналитик напомнил, что в ноябре президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в 2023–2025 годах из нефтегазовых доходов на расходы ежегодно можно будет направлять фиксированный объем в 8 трлн рублей. При этом недавно принятый закон о федеральном бюджете предполагает прогноз нефтегазовых доходов в 2023 году на уровне 8,939 трлн рублей, уточнил он.

«Если принять это в качестве базового сценария, в следующем году потенциально на пополнение резервов и покупку валют дружественных стран может быть направлено порядка 940 млрд рублей, или в среднем около 75–80 млрд рублей в месяц, что не так много, если сравнивать эту цифру с показателями января – февраля 2022 года или средним ежемесячным значением плановых покупок валюты Минфином за 2021 год, превышающим 250 млрд рублей. В этой связи полагаем, что влияние этого фактора на курс также будет не столь значимым, как это предполагалось ранее», — заключил он.

24 октября финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев привел «Известиям» прогноз, согласно которому курс доллара может достигнуть 65–70 рублей к концу 2022 года и 75,2–82,71 рубля в 2023-м.

22 октября старший экономист отдела международных финансов Федеральной резервной системы Колин Уайс, говоря о сценариях развития финансовых событий, при которых снизится роль доллара США, сообщил, что в случае отказа Китая от использования доллара как резервной валюты позиции американской валюты в мировой резервной системе снизятся.