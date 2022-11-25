Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин рассказал о заполненности военных госпиталей в РФ на 38%
Происшествия
При пожаре в Новой Москве погибла вдова Станислава Говорухина
Мир
На Украине остаются обесточены до 400 тыс. потребителей в каждой области
Экономика
«Черная пятница» 2022 года началась со снижения объема продаж
Авто
В ЦБ сообщили о случаях переводов клиентов к другим страховщикам по е-ОСАГО
Спорт
Сенегал обыграл Катар и лишил его выхода в плей-офф ЧМ
Мир
Памятник Екатерине II в Одессе отправят на склад занимающегося кладбищами предприятия
Армия
Путин указал на попытки противников обесценить действия российских военных
Мир
Правительство Украины запретило экспорт дров
Мир
В Верховную раду внесли проект постановления с призывом исключить Россию из ООН
Мир
Все действующие АЭС Украины получили доступ к национальной энергосистеме
Армия
Путин заявил об использовании украинцев в качестве пушечного мяса

Эксперт спрогнозировал курс доллара до конца 2022 года

Эксперт Беспалов: курс доллара на конец года может быть не выше 65 рублей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уровень курса доллара на конец года может находиться не выше 65 рублей, предположил аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов. Об этом он сообщил «Известиям» 25 ноября.

Как отметил эксперт, начиная с середины октября волатильность курса доллара к рублю снизилась, сам курс при этом торгуется в узком диапазоне в 60–62,5 рубля за доллар.

Бурная гавань: долго ли будет падать доллар
Американская валюта неожиданно ослабла на фоне смягчения мирового кризиса

«Факторы, которые влияли на курс летом, продолжают оказывать влияние и сейчас. В условиях ограничений на продажу активов нерезидентами и увеличившихся для граждан и компаний рисков хранения средств в валютах недружественных стран возросла роль влияния на курс со стороны внешней торговли», — рассказал он.

По словам аналитика, на фоне снизившихся по сравнению с прошлым годом объемов торгов в паре доллар – рубль продаваемая российскими экспортерами валюта препятствует ослаблению рубля. Несмотря на антироссийские санкции, высокие цены на сырье способствовали увеличению экспорта, в то время как импорт на фоне сокращения торговли с недружественными странами находится ниже прошлогодних значений, добавил он.

Беспалов привел данные Центробанка, согласно которым за январь – октябрь положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ составило $257,1 млрд, что соответствует более чем двукратному росту по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По итогам года, согласно октябрьскому прогнозу регулятора, разница между импортом и экспортом товаров и услуг может превысить $300 млрд, подчеркнул эксперт.

На этом фоне одним из основных рисков для курса российской валюты он назвал снижение экспорта. Как напомнил эксперт, с 5 декабря вступает в силу эмбарго Евросоюза на нефть из РФ. В феврале оно распространится и на нефтепродукты. В то же время страны G7 («большой семерки») продолжают обсуждать введение потолка цен на российскую нефть.

Токсичность доллара: что будет с рублем в следующие три месяца
Укрепление российской валюты вряд ли задержится надолго, но и крупного спада пока не ожидается

«Тем не менее, несмотря на риски, при отсутствии новых значимых санкций, например на российскую финансовую инфраструктуру, мы не ожидаем резкого ослабления рубля. Скорее этот процесс будет происходить постепенно по мере восстановления баланса импорта и экспорта, а значение курса на конец года может находиться не выше 65 рублей», — рассказал Беспалов.

Он также объяснил, что с весны прекратило свое действие бюджетное правило, а после укрепления рубля летом одним из аргументов в пользу его скорого ослабления была модификация бюджетного правила.

Аналитик напомнил, что в ноябре президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в 2023–2025 годах из нефтегазовых доходов на расходы ежегодно можно будет направлять фиксированный объем в 8 трлн рублей. При этом недавно принятый закон о федеральном бюджете предполагает прогноз нефтегазовых доходов в 2023 году на уровне 8,939 трлн рублей, уточнил он.

«Если принять это в качестве базового сценария, в следующем году потенциально на пополнение резервов и покупку валют дружественных стран может быть направлено порядка 940 млрд рублей, или в среднем около 75–80 млрд рублей в месяц, что не так много, если сравнивать эту цифру с показателями января – февраля 2022 года или средним ежемесячным значением плановых покупок валюты Минфином за 2021 год, превышающим 250 млрд рублей. В этой связи полагаем, что влияние этого фактора на курс также будет не столь значимым, как это предполагалось ранее», — заключил он.

24 октября финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев привел «Известиям» прогноз, согласно которому курс доллара может достигнуть 65–70 рублей к концу 2022 года и 75,2–82,71 рубля в 2023-м.

22 октября старший экономист отдела международных финансов Федеральной резервной системы Колин Уайс, говоря о сценариях развития финансовых событий, при которых снизится роль доллара США, сообщил, что в случае отказа Китая от использования доллара как резервной валюты позиции американской валюты в мировой резервной системе снизятся.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022