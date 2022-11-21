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Путин подписал закон о новом бюджетном правиле

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о новом бюджетном правиле, который предполагает его смягчение на 2023–2024 годы для более высоких расходов бюджета. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации в понедельник, 21 ноября.

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Документ фиксирует в Бюджетном кодексе объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут быть направлены на расходы, в 2023–2025 годах в абсолютном выражении на уровне 8 трлн рублей с дальнейшей ежегодной индексацией в размере 4% начиная с 2026 года.

Предельный объем расходов федерального бюджета будет определяться как сумма ненефтегазовых доходов, базовых нефтегазовых доходов, расходов на обслуживание госдолга, а также квазифискальных операций — сальдо предоставления бюджетных кредитов.

Как отмечали инициаторы внесения изменений в пояснительной записке, обновленная конструкция сохранит базовые принципы сбалансированности расходов и использования рентных сверхдоходов в неблагоприятные периоды, а также позволит обеспечить поддержку экономики в период адаптации при сохранении доверия к проводимой макроэкономической политике.

Ранее в тот же день Путин подписал закон об увеличении налогов для газовой и нефтяной отраслей. Закон предусматривает дополнительное взимание у «Газпрома» в 2023–2025 годы по 50 млрд рублей в месяц, то есть суммарно 1,8 трлн рублей. Также предполагается корректировка с 1 января 2023 года налоговой ставки при расчете НДПИ на природный газ. Ранее эта мера предусматривалась с 1 июля. Ожидается, что предусмотренное законом повышение налоговой нагрузки на нефтедобывающие организации должно увеличить поступления в бюджет от НДПИ на нефть в 2023–2025 годах в целом на 629 млрд рублей.

9 ноября стало известно, что в сентябре 2022 года в консолидированный бюджет России поступило на 41,4% меньше налогов по сравнению с мартовскими сборами. При этом по сравнению с сентябрем 2021-го налоговые доходы выросли на 4,1%. На сокращение повлиял тот факт, что с середины весны начали уменьшаться поставки углеводородов на фоне санкций и укрепления курса рубля.

Ранее, 29 сентября, глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что пополнить ресурсы бюджета РФ планируется за счет изъятия части сверхдоходов экспортеров, в то время как граждан налоговые новации не коснутся.

20 сентября эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов заявил «Известиям», что планы властей РФ о повышении для сырьевых экспортеров — нефтегазовых компаний, а также производителей угля и удобрений — экспортных пошлин и ставки НДПИ связаны с рисками для федерального бюджета, которые возникли на фоне санкций, но они осложнят для нефтяных компаний последствия эмбарго Евросоюза, вступающее в силу в декабре.

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