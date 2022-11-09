Поступления от налогов с марта снизились на 41,4%

В сентябре 2022 года в консолидированный бюджет России поступило на 41,4% меньше налогов по сравнению с мартовскими сборами. При этом по сравнению с сентябрем 2021-го налоговые доходы выросли на 4,1%. Такие подсчеты на основе данных ФНС сделала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

На сокращение повлиял тот факт, что середины весны начали уменьшаться поставки углеводородов на фоне санкций и укрепления курса рубля. Основную часть государственных доходов генерируют сырьевой сектор и сопредельные отрасли, констатировала президент FinExpertiza Елена Трубникова. Дальнейшая динамика налоговых сборов будет зависеть от мирового спроса на российские энергоносители, полагает она.

Наибольшую долю доходов в сентябре обеспечил внутренний НДС — 804 млрд рублей, а также налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — 688 млрд. Поступления от НДФЛ составили 423 млрд, от налога на прибыль — 367 млрд. Снижение сборов по сравнению с предыдущим годом зафиксировано только по налогу на прибыль — на 24% к сентябрю 2021-го.

Директор Центра исследований региональных реформ Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Дерюгин указал, что в сентябре всегда бывают некрупные поступления налога на прибыль.

По словам экономиста, в 2021 году были высокие цены на все предметы российского экспорта, а в этом году внешняя торговля просела, стоимость энергоносителей скорректировалась, Россия стала терять в объемах производства и поставок за рубеж. Однако в бюджете 2022 года это всё уже учтено и на реализации соцобязательств перед гражданами не отразится, деньги на покрытие дефицита есть.

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