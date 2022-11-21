Путин подписал закон об увеличении налогов на газовую и нефтяную отрасли

Президент России Владимир Путин подписал бюджетообразующий закон, который увеличит налоговую нагрузку на газовую и нефтяную отрасли страны в 2023–2025 годах. Документ в понедельник, 21 ноября, опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает дополнительное взимание у «Газпрома» в 2023–2025 годы по 50 млрд рублей в месяц, то есть суммарно 1,8 трлн рублей. Также предполагается корректировка с 1 января 2023 года налоговой ставки при расчете НДПИ на природный газ. Ранее эта мера предусматривалась с 1 июля.

Кроме того, согласно документу, налог на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) в 2023–2025 годах повышается до 34%. Это также увеличит доходы федерального бюджета. Мера относится к организациям —производителям СПГ, которые до конца 2022 года осуществили экспорт хотя бы одной партии такого газа.

Ожидается, что предусмотренное законом повышение налоговой нагрузки на нефтедобывающие организации должно увеличить поступления в бюджет от НДПИ на нефть в 2023–2025 годах в целом на 629 млрд рублей.

Документ предусматривает сохранение учета ценовой скидки при определении демпфера на автомобильный бензин до конца 2025 года. Как ранее предполагалось, это сократит в 2023-2025 годах расходы федерального бюджета на предоставление демпфера на нефтяное сырье суммарно на 662 млрд рублей.

9 ноября стало известно, что в сентябре 2022 года в консолидированный бюджет России поступило на 41,4% меньше налогов по сравнению с мартовскими сборами. При этом по сравнению с сентябрем 2021-го налоговые доходы выросли на 4,1%. На сокращение повлиял тот факт, что с середины весны начали уменьшаться поставки углеводородов на фоне санкций и укрепления курса рубля.

Ранее, 29 сентября, глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что пополнить ресурсы бюджета РФ планируется за счет изъятия части сверхдоходов экспортеров, в то время как граждан налоговые новации не коснутся.

20 сентября эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов заявил «Известиям», что планы властей РФ о повышении для сырьевых экспортеров — нефтегазовых компаний, а также производителей угля и удобрений — экспортных пошлин и ставки НДПИ связаны с рисками для федерального бюджета, которые возникли на фоне санкций, но они осложнят для нефтяных компаний последствия эмбарго Евросоюза, вступающее в силу в декабре.