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Усилия по охлаждению мировой экономики обернулись «ужаснейшим кошмаром ФРС»

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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Борьба с глобальной инфляцией превратилась в главную задачу крупнейших центробанков по всему миру. Меры монетарной политики, включающие повышение ставок, пока должного эффекта не дают. У аналитиков есть серьезные опасения, что даже у таких всесильных институтов, как ФРС США, возможностей повлиять на ситуацию становится всё меньше.

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Основная сложность в том, что для поддержки денежно-кредитной политики ФРС необходимо ликвидировать гигантский навес из взятых на баланс государственных и ипотечных облигаций США общим размером $9 трлн. Для успешного сброса даже части этих бумаг не хватает ликвидности. Ситуацию уже окрестили «ужаснейшим кошмаром ФРС».

До конца позапрошлого десятилетия баланс ФРС был довольно небольшим. Облигации покупались постоянно, но это было планомерное наращивание, более или менее коррелировавшее с ростом номинального ВВП. С 2004 по 2008 год, например, общий объем бумаг под контролем системы увеличился с $750 до $900 млрд.

Ускорение инфляции до 40-летних максимумов заставило ФРС агрессивно повышать ставку, чтобы хоть как-то сдержать разогнавшиеся цены. Но параллельно необходимо было и обеспечить «похудение» баланса. Этот процесс получил название «количественного ужесточения» (QT) — противоположности «количественному смягчению» (QE).

Замысел в том, что, когда облигации распродаются, предложение начинает перевешивать спрос, а ставки по бумагам растут. Как результат, они начинают увеличиваться по всей экономике. Компании и потребители, сталкиваясь с более высокими ставками, менее охотно залезают в долги, после чего оборот денег сокращается, а экономика — охлаждается.

Но при реализации плана центральные банкиры столкнулись с последствиями, которые никто не мог предсказать, — оказалось, что на рынке не так уж и много ликвидности, чтобы легко «переварить» сбрасываемые бумаги.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Стакан наполовину пуст: почему центробанки бессильны перед инфляцией

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