В США заявили об обрушении финансов за одно поколение
Финансы США рухнули на всех уровнях управления всего за одно поколение. Об этом 23 ноября сообщает журнал The American Thinker.
«На всех уровнях власти по всей Америке в бюджетах царит разлад, и ситуация постоянно ухудшается», — говорится в статье.
Как уточняет автор статьи, финансовое состояние штатов и крупных городов, где поддерживают демократов, хуже, нежели в регионах, голосующих за республиканцев.
В качестве примера автор приводит экономическую ситуацию в Нью-Йорке. По его словам, в 2023 финансовом году город соберет $73,3 млрд налогов, а расходы составят $101,1 млрд. Однако ему также выделяются дотации от штата в размере $16,8 млрд, а также $9,3 млрд от минфина США.
«Иными словами, без подачек Нью-Йорк — банкрот», — утверждает автор статьи.
Кроме того, отмечается, что государственный долг США в настоящее время составляет $30,6 трлн, а социальное обеспечение и все страховые фонды фактически являются банкротами.
«Всего одно поколение разрушило финансовый баланс США напрочь. Следующему поколению придется прыгнуть выше головы, чтобы оставить детям в наследство достойную страну», — подчеркивается в статье The American Thinker.
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