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В США заявили об обрушении финансов за одно поколение

TAC: финансовый баланс США рухнул на всех уровнях управления за одно поколение
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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Финансы США рухнули на всех уровнях управления всего за одно поколение. Об этом 23 ноября сообщает журнал The American Thinker.

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«На всех уровнях власти по всей Америке в бюджетах царит разлад, и ситуация постоянно ухудшается», — говорится в статье.

Как уточняет автор статьи, финансовое состояние штатов и крупных городов, где поддерживают демократов, хуже, нежели в регионах, голосующих за республиканцев.

В качестве примера автор приводит экономическую ситуацию в Нью-Йорке. По его словам, в 2023 финансовом году город соберет $73,3 млрд налогов, а расходы составят $101,1 млрд. Однако ему также выделяются дотации от штата в размере $16,8 млрд, а также $9,3 млрд от минфина США.

«Иными словами, без подачек Нью-Йорк — банкрот», — утверждает автор статьи.

Кроме того, отмечается, что государственный долг США в настоящее время составляет $30,6 трлн, а социальное обеспечение и все страховые фонды фактически являются банкротами.

«Всего одно поколение разрушило финансовый баланс США напрочь. Следующему поколению придется прыгнуть выше головы, чтобы оставить детям в наследство достойную страну», — подчеркивается в статье The American Thinker.

Ранее, 2 ноября, Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку на 75 пунктов, до 3,75–4% годовых ради сдерживания роста инфляции. По словам председателя ФРС Джерома Пауэлла, уровень повышения оказался выше ожидаемого из-за позитивных данных в отчете по рынку труда и сведений об индексе потребительских цен. При этом он допустил, что темпы повышения ставки могут быть замедлены после декабря.

17 октября сообщалось, что рецессия может наступить в США уже в следующие 12 месяцев. Эксперты сходятся во мнении, что вероятность данного исхода составляет 63%, хотя этот показатель не превышал 50% с июля 2020 года.

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон 14 сентября уличил США во вранье. По его словам, власти скрывают реальное положение дел в экономике. Журналист указал на то, что Белый дом на протяжении долгого времени скрывал точные данные о росте цен.

При этом 28 июля Байден заявил, что экономика страны находится на правильном пути, а ее замедление неудивительно. Так он прокомментировал данные минторга США о снижении ВВП во II квартале 2022 года на 0,9% в годовом исчислении, при том, что ожидался его рост на 0,3%.

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