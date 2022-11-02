ФРС США повысила базовую ставку до 3,75-4% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США приняла повысила базовую ставку на 75 пунктов до 3,75-4% годовых ради сдерживания роста инфляции. Об этом сказано в пресс-релизе ведомства в среду, 2 ноября.

«Инфляция остается повышенной, отражая дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией, более высокими ценами на продукты питания и энергоносители, более широким ценовым давлением», — сказано в сообщении регулятора.

По словам председателя ФРС Джерома Пауэлла, уровень повышения процентной ставки оказался выше ожидаемого из-за позитивных данных в отчете по рынку труда и сведений об индексе потребительских цен. При этом он допустил, что темпы повышения ставки могут быть замедлены после декабря. Последнее в этом году заседание ФРС пройдет 13-14 декабря.

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