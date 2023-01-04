Экономист назвал выигравшую от украинского конфликта страну

Индия стала единственной страной, выигравшей от конфликта на Украине. Об этом 3 января заявил экономист Марк Туатти в эфире французского телеканала BFM TV.

«Индия между делом извлекла пользу от конфликта на Украине, поскольку русские теперь продают нефть Индии, чего раньше не происходило. В Индии ее перерабатывают и перепродают дальше, в частности, в Европу», — сказал Туатти.

Также он считает, что Индия получила выгоду от «неприятностей», в которые попал Китай, и забрала у него часть рынка. По его словам, 2023 год будет сложным, поскольку рецессия охватит весь мир, подчеркнул экономист.

Ранее, 23 декабря, стало известно, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди планируют встретиться в 2023 году. Однако конкретных договоренностей между сторонами пока нет.

Владимир Путин 16 декабря провел телефонные переговоры с Моди. По информации пресс-службы Кремля, российский лидер во время разговора по просьбе Моди «дал принципиальные оценки в контексте проводимой Россией линии на украинском направлении».

21 декабря директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что Россия и Индия принципиально отказываются от использования доллара и евро во взаимной торговле.

В этот же день специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский рассказал «Известиям», что окончательный переход Индии и России на взаимные расчеты в национальных валютах позволит избежать санкций и заморозки финансовых операций со стороны Запада. По его словам, в мире уже давно рассматривается процесс дедолларизации.

До этого, 7 декабря, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Известиями» завил, что премьер-министр Индии Моди мог бы содействовать урегулированию украинского конфликта, однако сам Киев не хочет идти на переговоры.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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