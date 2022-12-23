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Посол Индии сообщил о планирующейся на 2023 год встречи Путина и Моди

Посол Индии в Москве заявил, что встреча Путина и Моди планируется в следующем году
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Фото: Global Look Press/Narendra Modi
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди планируют встретиться в 2023 году. Об этом в пятницу, 23 декабря, заявил «РИА Новости» посол Индии в РФ Паван Капур.

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«Наши лидеры находятся в постоянном контакте: они встречались на полях саммита ШОС в Самарканде в сентябре, в прошлую пятницу говорили по телефону. И общение продолжится», ― отметил Капур.

Дипломат подчеркнул, что Индия ожидает, что саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится и в 2023 году.

«Неважно, в каком формате будет эта встреча ― формального саммита или переговоры, в любом случае они встретятся. Индия председательствует в ШОС, в «группе двадцати», поэтому встреча обязательно пройдет», ― добавил Капур.

Москва и Нью-Дели в настоящий момент планируют в ближайшее время провести контакты, однако конкретных договоренностей между сторонами пока нет. На каком уровне планируется встреча, посол Индии в России не уточнил.

Ранее, 16 декабря, Владимир Путин провел телефонные переговоры с Моди. По информации пресс-службы Кремля, российский лидер во время разговора по просьбе Моди «дал принципиальные оценки в контексте проводимой Россией линии на украинском направлении».

В сентябре Путин встречался с Моди на саммите ШОС в Узбекистане.

Тогда премьер Индии выступил за расширение сотрудничества в рамках ШОС

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