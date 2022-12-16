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Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди

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Фото: TASS/EPA/HARISH TYAGI
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«С Моди разговор был», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, общался ли российский лидер с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Также он отметил, что в планах российского лидера нет разговора с его французским коллегой. «Нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее, 13 декабря, замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что в Москве считают недопониманием сообщения СМИ о том, что визит премьер-министра Индии в Российскую Федерацию в этом году отменен. В этом году визит премьер-министра не планировался, добавил он.

Ранее, 6 декабря, помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Макрон много говорит о планах пообщаться с российским лидером, но реальных шагов пока не предпринимается.

Тогда же агентство Bloomberg со ссылкой на источник написало, что Моди отказался от проведения встречи с президентом России после «угроз применить ядерное оружие на Украине».

В сентябре Путин встречался с Моди на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане.

Тогда премьер Индии выступил за расширение сотрудничества в рамках ШОС.

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