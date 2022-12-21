В МИД рассказали об отказе РФ и Индии от доллара и евро в торговле

Москва и Нью-Дели переходят на национальные валюты, отказываясь от доллара и евро во взаимной торговле. Об этом 21 декабря заявил директор второго департамента Азии МИДа РФ Замир Кабулов.

«Мы принципиально уходим от доллара и евро, надо переходить на национальные валюты», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Кабулов добавил, что вопрос сохраняющегося дисбаланса в торговых операциях на данный момент полностью не решен. Так, сейчас Индия покупает у России больше, чем продает, в пять раз.

Ранее, 14 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказал убеждение, что в скором времени страны — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перейдут на расчет торговой статистики в других валютах, а не в американских долларах. Он уточнил, что в настоящее время, в частности, планируется запуск официальных переговоров о преференциальной торговле с Индией.

Двумя днями ранее, 12 декабря, генеральный директор Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай сообщил о переходе к использованию Индией рупию в торговых расчетах с Россией. Издание Mint отмечало также, ссылаясь на анонимного чиновника, что для облегчения расчетов по международной торговле в рупиях между Индией и Россией пяти-шести банкам было разрешено открывать специальные счета.

Еще в ноябре издание The Indian Express писало, что Индия решила в два раза увеличить объемы торговли с Россией, в том числе с расчетами в национальных валютах.